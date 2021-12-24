На Волині у приватний двір кинули «коктейль Молотова»





Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії Луцької міськради, передає



Депутат Ігор Курілін під час розгляду питання щодо звіту про роботу департаменту муніципальної варти зауважив, що наразі встановлені відеокамери у Княгининку не працюють. Тож дільничі інспектори не мають допомоги у розкритті злочинів на території села. Зокрема, днями на одне з приватних обійсть невідомі закинули «коктейль Молотова».



«Запалювальну суміш кидали у будинок колишнього голови ЖКГ Княгининка і ми не можемо подивитися, бо камери не працюють», – зазначив депутат.



З його слів, інцидент стався декілька днів тому. У поліції Волині цю інформацію підтвердили і повідомили, що наразі розшукують тих, хто це вчинив.



Одна з версій, яка наразі розглядається – ймовірна помста за борги одного з членів родини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукує тих, хто кинув запалювальну суміш до приватного будинку у селі Княгининок.Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії Луцької міськради, передає ІА Волинські новини. Депутатпід час розгляду питання щодо звіту про роботу департаменту муніципальної варти зауважив, що наразі встановлені відеокамери у Княгининку не працюють. Тож дільничі інспектори не мають допомоги у розкритті злочинів на території села. Зокрема, днями на одне з приватних обійсть невідомі закинули «коктейль Молотова».«Запалювальну суміш кидали у будинок колишнього голови ЖКГ Княгининка і ми не можемо подивитися, бо камери не працюють», – зазначив депутат.З його слів, інцидент стався декілька днів тому. У поліції Волині цю інформацію підтвердили і повідомили, що наразі розшукують тих, хто це вчинив.Одна з версій, яка наразі розглядається – ймовірна помста за борги одного з членів родини.

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