На Волині – ДТП: зіткнулися два автомобілі. ФОТО





Зіткнулися бус "Фольксваген" та автомобіль "Шкода". Бус виїжджав з другорядної дороги та не надав переваги в русі водію "Шкоди". Останього від удару відкинуло на тротуар.



Як повідомили на місці журналістам



Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. На місці працює поліція. Ділянка дороги перекрита.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22-го лютого на перехресті вулиць Миру та Сковороди у Нововолинську сталася аварія.Зіткнулися бус "Фольксваген" та автомобіль "Шкода". Бус виїжджав з другорядної дороги та не надав переваги в русі водію "Шкоди". Останього від удару відкинуло на тротуар.Як повідомили на місці журналістам БУГу , потерпілих в результаті аварії немає.Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. На місці працює поліція. Ділянка дороги перекрита.

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