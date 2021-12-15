На Волині – ДТП: зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 17:35
22-го лютого на перехресті вулиць Миру та Сковороди у Нововолинську сталася аварія.
Зіткнулися бус "Фольксваген" та автомобіль "Шкода". Бус виїжджав з другорядної дороги та не надав переваги в русі водію "Шкоди". Останього від удару відкинуло на тротуар.
Як повідомили на місці журналістам БУГу, потерпілих в результаті аварії немає.
Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. На місці працює поліція. Ділянка дороги перекрита.
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Зіткнулися бус "Фольксваген" та автомобіль "Шкода". Бус виїжджав з другорядної дороги та не надав переваги в русі водію "Шкоди". Останього від удару відкинуло на тротуар.
Як повідомили на місці журналістам БУГу, потерпілих в результаті аварії немає.
Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. На місці працює поліція. Ділянка дороги перекрита.
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