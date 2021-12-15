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На Волині – ДТП: зіткнулися два автомобілі. ФОТО

На Волині – ДТП: зіткнулися два автомобілі. ФОТО
22-го лютого на перехресті вулиць Миру та Сковороди у Нововолинську сталася аварія.

Зіткнулися бус "Фольксваген" та автомобіль "Шкода". Бус виїжджав з другорядної дороги та не надав переваги в русі водію "Шкоди". Останього від удару відкинуло на тротуар.

Як повідомили на місці журналістам БУГу, потерпілих в результаті аварії немає.

Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. На місці працює поліція. Ділянка дороги перекрита.
На Волині – ДТП: зіткнулися два автомобілі. ФОТО
На Волині – ДТП: зіткнулися два автомобілі. ФОТО
На Волині – ДТП: зіткнулися два автомобілі. ФОТО
На Волині – ДТП: зіткнулися два автомобілі. ФОТО

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Теги: Волинь, Нововолинськ, ДТП
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