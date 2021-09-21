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Вогонь знищив меблі і документи: сім'я на Волині потребує допомоги після пожежі у будинку. ФОТО. ВІДЕО

Вогонь знищив меблі і документи: сім'я на Волині потребує допомоги після пожежі у будинку. ФОТО. ВІДЕО
19-го лютого у житловому будинку в селі Михалє Поромівської громади виникла пожежа. Внаслідок неї були знищені усі житлові кімнати, меблі та навіть документи.

Про це пише БУГ.

На момент займання вогню, у будинку перебували троє людей, з них 60-річна лежача жінка, яка нещодавно перенесла інсульт. Син та чоловік пенсіонерки винесли її з палаючого приміщення. Жінку було передано працівникам швидкої медичної допомоги.

Як повідомив син потерпілої, причина пожежі – замикання електромережі.



На щастя усі члени родини залишились живими, проте від вогню згоріло усе в будинку. Мешканці села звертаються по допомогу до небайдужих.

“Вигоріло повністю 3 житлових кімнати і коридор, частково пошкодженими залишилися кухня і ванна кімната. Згоріли всі меблі разом з побутовою технікою і речами, всі заощадження та частково знищені документи”, – розповіли мешканці.

Реквізити для допомоги постраждалій родині:

Картка ПриватБанку: 5168 7554 5885 2445 – Сергій Харуцький (син).

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Теги: пожежа, допомога
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