Вогонь знищив меблі і документи: сім'я на Волині потребує допомоги після пожежі у будинку. ФОТО. ВІДЕО





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На момент займання вогню, у будинку перебували троє людей, з них 60-річна лежача жінка, яка нещодавно перенесла інсульт.



Як повідомив син потерпілої, причина пожежі – замикання електромережі.







На щастя усі члени родини залишились живими, проте від вогню згоріло усе в будинку. Мешканці села звертаються по допомогу до небайдужих.



“Вигоріло повністю 3 житлових кімнати і коридор, частково пошкодженими залишилися кухня і ванна кімната. Згоріли всі меблі разом з побутовою технікою і речами, всі заощадження та частково знищені документи”, – розповіли мешканці.



Реквізити для допомоги постраждалій родині:



Картка ПриватБанку: 5168 7554 5885 2445 – Сергій Харуцький (син).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-го лютого у житловому будинку в селі Михалє Поромівської громади виникла пожежа. Внаслідок неї були знищені усі житлові кімнати, меблі та навіть документи.Про це пише БУГ На момент займання вогню, у будинку перебували троє людей, з них 60-річна лежача жінка, яка нещодавно перенесла інсульт. Син та чоловік пенсіонерки винесли її з палаючого приміщення . Жінку було передано працівникам швидкої медичної допомоги.Як повідомив син потерпілої, причина пожежі – замикання електромережі.На щастя усі члени родини залишились живими, проте від вогню згоріло усе в будинку. Мешканці села звертаються по допомогу до небайдужих.“Вигоріло повністю 3 житлових кімнати і коридор, частково пошкодженими залишилися кухня і ванна кімната. Згоріли всі меблі разом з побутовою технікою і речами, всі заощадження та частково знищені документи”, – розповіли мешканці.Реквізити для допомоги постраждалій родині:

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