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Зізнаються, що влучили у Луганську ТЕС: оприлюднили розмови бойовиків, які обстрілюють мирне населення на Донбасі

Зізнаються, що влучили у Луганську ТЕС: оприлюднили розмови бойовиків, які обстрілюють мирне населення на Донбасі
СБУ оприлюднила розмови бойовиків, які у лютому цього року почали ескалацію подій на Донбасі.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Службу безпеки України.

“Співробітники СБУ отримали розмови бойовиків так званих „ЛНР“ і „ДНР“, які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:

• між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;

• обговорюють накопичення російських військ, у тому числі залучення чеченців “полку Кадирова”;

• дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;

• розповідають, що самі ж бойовики влучили “в будку в Росії” (пізніше ФСБ назвала це “обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області”);

• підтверджують, що їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС (унаслідок чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання) тощо.

Зазначається, що вказані розмови вдалося отримати у ході контррозвідувальної роботи СБУ, яка ведеться для відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

“Матеріали розсекретили і оприлюднили із дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України”, — інформує СБУ.

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Теги: Росія, бойовики, Луганська ТЕС, СБУ
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