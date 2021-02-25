Зізнаються, що влучили у Луганську ТЕС: оприлюднили розмови бойовиків, які обстрілюють мирне населення на Донбасі





Про це



“Співробітники СБУ отримали розмови бойовиків так званих „ЛНР“ і „ДНР“, які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі”, — йдеться в повідомленні.



Повідомляється, що на оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:



• між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;



• обговорюють накопичення російських військ, у тому числі залучення чеченців “полку Кадирова”;



• дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;



• розповідають, що самі ж бойовики влучили “в будку в Росії” (пізніше ФСБ назвала це “обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області”);



• підтверджують, що їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС (унаслідок чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання) тощо.



Зазначається, що вказані розмови вдалося отримати у ході контррозвідувальної роботи СБУ, яка ведеться для відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.



“Матеріали розсекретили і оприлюднили із дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України”, — інформує СБУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. СБУ оприлюднила розмови бойовиків, які у лютому цього року почали ескалацію подій на Донбасі.Про це УНН повідомляє з посиланням на Службу безпеки України.“Співробітники СБУ отримали розмови бойовиків так званих „ЛНР“ і „ДНР“, які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі”, — йдеться в повідомленні.Повідомляється, що на оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:• між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;• обговорюють накопичення російських військ, у тому числі залучення чеченців “полку Кадирова”;• дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;• розповідають, що самі ж бойовики влучили “в будку в Росії” (пізніше ФСБ назвала це “обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області”);• підтверджують, що їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС (унаслідок чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання) тощо.Зазначається, що вказані розмови вдалося отримати у ході контррозвідувальної роботи СБУ, яка ведеться для відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.“Матеріали розсекретили і оприлюднили із дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України”, — інформує СБУ.

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