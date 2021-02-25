Зізнаються, що влучили у Луганську ТЕС: оприлюднили розмови бойовиків, які обстрілюють мирне населення на Донбасі
Сьогодні, 17:50
СБУ оприлюднила розмови бойовиків, які у лютому цього року почали ескалацію подій на Донбасі.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Службу безпеки України.
“Співробітники СБУ отримали розмови бойовиків так званих „ЛНР“ і „ДНР“, які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:
• між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;
• обговорюють накопичення російських військ, у тому числі залучення чеченців “полку Кадирова”;
• дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;
• розповідають, що самі ж бойовики влучили “в будку в Росії” (пізніше ФСБ назвала це “обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області”);
• підтверджують, що їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС (унаслідок чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання) тощо.
Зазначається, що вказані розмови вдалося отримати у ході контррозвідувальної роботи СБУ, яка ведеться для відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.
“Матеріали розсекретили і оприлюднили із дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України”, — інформує СБУ.
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Про це УНН повідомляє з посиланням на Службу безпеки України.
“Співробітники СБУ отримали розмови бойовиків так званих „ЛНР“ і „ДНР“, які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:
• між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;
• обговорюють накопичення російських військ, у тому числі залучення чеченців “полку Кадирова”;
• дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;
• розповідають, що самі ж бойовики влучили “в будку в Росії” (пізніше ФСБ назвала це “обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області”);
• підтверджують, що їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС (унаслідок чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання) тощо.
Зазначається, що вказані розмови вдалося отримати у ході контррозвідувальної роботи СБУ, яка ведеться для відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.
“Матеріали розсекретили і оприлюднили із дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України”, — інформує СБУ.
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