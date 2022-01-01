На Волині патрульні допомогли водієві, у якого вистачило пального, аби доїхати до АЗС





Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волині.



У водія не вистачило пального, аби доїхати до АЗС.



Патрульні допомогли відбуксирувати транспортний засіб до найближчої автозаправної станції.



Водій, своєю чергою, на лінії 102 залишив подяку патрульним, які йому допомогли.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 22 лютого, патрульні, які несуть службу на дорожній станції "Цумань", що на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне), допомогли водію.Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волині.У водія не вистачило пального, аби доїхати до АЗС.Патрульні допомогли відбуксирувати транспортний засіб до найближчої автозаправної станції.Водій, своєю чергою, на лінії 102 залишив подяку патрульним, які йому допомогли.

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