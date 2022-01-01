На Волині патрульні допомогли водієві, у якого вистачило пального, аби доїхати до АЗС
Сьогодні, 18:30
Сьогодні, 22 лютого, патрульні, які несуть службу на дорожній станції "Цумань", що на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне), допомогли водію.
Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волині.
У водія не вистачило пального, аби доїхати до АЗС.
Патрульні допомогли відбуксирувати транспортний засіб до найближчої автозаправної станції.
Водій, своєю чергою, на лінії 102 залишив подяку патрульним, які йому допомогли.
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Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волині.
У водія не вистачило пального, аби доїхати до АЗС.
Патрульні допомогли відбуксирувати транспортний засіб до найближчої автозаправної станції.
Водій, своєю чергою, на лінії 102 залишив подяку патрульним, які йому допомогли.
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