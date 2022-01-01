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Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 лютого

Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 лютого
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у середу, 23 лютого, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.

Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 9:00 до 14:00 - вул. Бойка, вул. Потапова, вул. Сверстюка, вул. Винниченка (частково);

з 13:00 до 17:00 - вул. Профспілкова, вул. Коротка, вул. Робітнича, вул. Дубнівська (частково);

з 13:30 до 17:00 - вул. Новочерчицька (частково), вул. Чернишевського (частково), вул. Ланова (частково).

Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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