Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 лютого





Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 9:00 до 14:00 - вул. Бойка, вул. Потапова, вул. Сверстюка, вул. Винниченка (частково);



з 13:00 до 17:00 - вул. Профспілкова, вул. Коротка, вул. Робітнича, вул. Дубнівська (частково);



з 13:30 до 17:00 - вул. Новочерчицька (частково), вул. Чернишевського (частково), вул. Ланова (частково).



Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з здійсненням технічних робіт у середу, 23 лютого, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 9:00 до 14:00 - вул. Бойка, вул. Потапова, вул. Сверстюка, вул. Винниченка (частково);з 13:00 до 17:00 - вул. Профспілкова, вул. Коротка, вул. Робітнича, вул. Дубнівська (частково);з 13:30 до 17:00 - вул. Новочерчицька (частково), вул. Чернишевського (частково), вул. Ланова (частково).Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.

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