Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 лютого
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у середу, 23 лютого, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.
Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 9:00 до 14:00 - вул. Бойка, вул. Потапова, вул. Сверстюка, вул. Винниченка (частково);
з 13:00 до 17:00 - вул. Профспілкова, вул. Коротка, вул. Робітнича, вул. Дубнівська (частково);
з 13:30 до 17:00 - вул. Новочерчицька (частково), вул. Чернишевського (частково), вул. Ланова (частково).
Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.
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Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 9:00 до 14:00 - вул. Бойка, вул. Потапова, вул. Сверстюка, вул. Винниченка (частково);
з 13:00 до 17:00 - вул. Профспілкова, вул. Коротка, вул. Робітнича, вул. Дубнівська (частково);
з 13:30 до 17:00 - вул. Новочерчицька (частково), вул. Чернишевського (частково), вул. Ланова (частково).
Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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