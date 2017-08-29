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Рада Федерації дозволила Путіну використовувати російську армію за межами РФ

Рада Федерації дозволила Путіну використовувати російську армію за межами РФ
Рада Федерації Росії схвалила дозвіл на використання військ РФ за межами країни.

Про це повідомляє УНІАН.

Рішення було ухвалено одноголосно. Звернення направив до Ради Федерації президент Росії Володимир Путін «відповідно до договору про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу» між РФ і псевдореспубліками «ДНР» та «ЛНР».

Відповідно до постанови, він зможе офіційно визначати чисельність російських військ, терміни їх перебування за кордоном і конкретні території, на яких вони будуть розміщені.

Ось і сам текст ухвали Ради Федерації Росії, яка дозволяє Путіну використовувати російську армію за кордоном.

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Теги: Рада Федерації, РФ, зброя, армія
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