Рада Федерації дозволила Путіну використовувати російську армію за межами РФ





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Рішення було ухвалено одноголосно. Звернення направив до Ради Федерації президент Росії Володимир Путін «відповідно до договору про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу» між РФ і псевдореспубліками «ДНР» та «ЛНР».



Відповідно до постанови, він зможе офіційно визначати чисельність російських військ, терміни їх перебування за кордоном і конкретні території, на яких вони будуть розміщені.



Ось і сам текст ухвали Ради Федерації Росії, яка дозволяє Путіну використовувати російську армію за кордоном.

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