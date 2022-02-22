Угорщина стягує війська до українського кордону

Тібор Бенко оголосив, що найближчими днями війська угорської армії будуть переміщені до кордону з Україною, щоб реагувати на потенційні гуманітарні завдання і підсилити захист країни.



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«На ранковому засіданні Кабінету міністрів Міноборони отримало завдання прем'єр-міністра Віктора Орбана: не допустити проникнення збройних формувань на територію Угорщини та здійснити маневри на території країни», – сказав Бенко.



Він підкреслив, що людям в Угорщині не потрібно боятися, але вони повинні бути обережними, Збройні сили Угорщини повинні бути готові до будь-якої ситуації.



За словами Тібора Бенко, у разі загострення ситуації в Україні будуть військові дії не лише на сході України, а й у напрямку Києва та Закарпаття.



«Солдати мають бути готові до прибуття біженців на кордон, а також до виконання гуманітарних завдань», – пояснив завдання Тібор Бенко.



«Завдання Збройних сил Угорщини подвійне: одне – надавати та допомагати у вирішенні гуманітарних завдань, а інше – закривати кордон з Угорщиною та гарантувати, що жодне збройне угруповання не може увійти в Угорщину. З цією метою я наказав розгорнути достатню кількість добре оснащених військових сил у східній частині Угорщини. Тобто кордон потрібно посилювати» – заявив міністр оборони Угорщини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр оборони Угорщиниоголосив, що найближчими днями війська угорської армії будуть переміщені до кордону з Україною, щоб реагувати на потенційні гуманітарні завдання і підсилити захист країни.Про це пише «Українська правда».

«На ранковому засіданні Кабінету міністрів Міноборони отримало завдання прем'єр-міністра Віктора Орбана: не допустити проникнення збройних формувань на територію Угорщини та здійснити маневри на території країни», – сказав Бенко.Він підкреслив, що людям в Угорщині не потрібно боятися, але вони повинні бути обережними, Збройні сили Угорщини повинні бути готові до будь-якої ситуації.За словами Тібора Бенко, у разі загострення ситуації в Україні будуть військові дії не лише на сході України, а й у напрямку Києва та Закарпаття.«Солдати мають бути готові до прибуття біженців на кордон, а також до виконання гуманітарних завдань», – пояснив завдання Тібор Бенко.«Завдання Збройних сил Угорщини подвійне: одне – надавати та допомагати у вирішенні гуманітарних завдань, а інше – закривати кордон з Угорщиною та гарантувати, що жодне збройне угруповання не може увійти в Угорщину. З цією метою я наказав розгорнути достатню кількість добре оснащених військових сил у східній частині Угорщини. Тобто кордон потрібно посилювати» – заявив міністр оборони Угорщини.

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