Угорщина стягує війська до українського кордону
Сьогодні, 04:17
Міністр оборони Угорщини Тібор Бенко оголосив, що найближчими днями війська угорської армії будуть переміщені до кордону з Україною, щоб реагувати на потенційні гуманітарні завдання і підсилити захист країни.
Про це пише «Українська правда».
«На ранковому засіданні Кабінету міністрів Міноборони отримало завдання прем'єр-міністра Віктора Орбана: не допустити проникнення збройних формувань на територію Угорщини та здійснити маневри на території країни», – сказав Бенко.
Він підкреслив, що людям в Угорщині не потрібно боятися, але вони повинні бути обережними, Збройні сили Угорщини повинні бути готові до будь-якої ситуації.
За словами Тібора Бенко, у разі загострення ситуації в Україні будуть військові дії не лише на сході України, а й у напрямку Києва та Закарпаття.
«Солдати мають бути готові до прибуття біженців на кордон, а також до виконання гуманітарних завдань», – пояснив завдання Тібор Бенко.
«Завдання Збройних сил Угорщини подвійне: одне – надавати та допомагати у вирішенні гуманітарних завдань, а інше – закривати кордон з Угорщиною та гарантувати, що жодне збройне угруповання не може увійти в Угорщину. З цією метою я наказав розгорнути достатню кількість добре оснащених військових сил у східній частині Угорщини. Тобто кордон потрібно посилювати» – заявив міністр оборони Угорщини.
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Про це пише «Українська правда».
«На ранковому засіданні Кабінету міністрів Міноборони отримало завдання прем'єр-міністра Віктора Орбана: не допустити проникнення збройних формувань на територію Угорщини та здійснити маневри на території країни», – сказав Бенко.
Він підкреслив, що людям в Угорщині не потрібно боятися, але вони повинні бути обережними, Збройні сили Угорщини повинні бути готові до будь-якої ситуації.
За словами Тібора Бенко, у разі загострення ситуації в Україні будуть військові дії не лише на сході України, а й у напрямку Києва та Закарпаття.
«Солдати мають бути готові до прибуття біженців на кордон, а також до виконання гуманітарних завдань», – пояснив завдання Тібор Бенко.
«Завдання Збройних сил Угорщини подвійне: одне – надавати та допомагати у вирішенні гуманітарних завдань, а інше – закривати кордон з Угорщиною та гарантувати, що жодне збройне угруповання не може увійти в Угорщину. З цією метою я наказав розгорнути достатню кількість добре оснащених військових сил у східній частині Угорщини. Тобто кордон потрібно посилювати» – заявив міністр оборони Угорщини.
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