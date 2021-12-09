Путін заявив, що визнав «Л/ДНР» у межах Луганської та Донецької областей
Сьогодні, 19:13
Президент Росії Володимир Путін заявив, що визнав «Л/ДНР» у тих межах, які записані в їхніх «конституціях». Ідеться про чинні адміністративні кордони Донецької та Луганської областей України.
Про це він повідомив під час виступу в Раді федерації Росії, пише Бабель.
«Ми ж їх визнали, а це означає, що ми визнали всі фундаментальні документи, зокрема «конституцію», а в документах прописані кордони в рамках Донецької та Луганської областей», — заявив Путін.
Він також висловив сподівання, що всі спірні питання будуть вирішення шляхом перемовин між «владою в Києві» та «Л/ДНР». Але наразі це неможливо через бойові дії.
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Про це він повідомив під час виступу в Раді федерації Росії, пише Бабель.
«Ми ж їх визнали, а це означає, що ми визнали всі фундаментальні документи, зокрема «конституцію», а в документах прописані кордони в рамках Донецької та Луганської областей», — заявив Путін.
Він також висловив сподівання, що всі спірні питання будуть вирішення шляхом перемовин між «владою в Києві» та «Л/ДНР». Але наразі це неможливо через бойові дії.
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Коментарі 1
Конституція цих утворень не більше ніж байки Крилова, але шизофреникам то не зрозуміти.
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