Повністю вакцинувалися проти COVID-19 майже 42% волинян
Сьогодні, 22:59
На Волині повний курс вакцинації проти COVID-19 станом на 22 лютого отримали майже 42 % дорослого населення області та 2,8 % дітей від 12 до 17 років.
Про це Суспільному розповіла заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Єнжиєвська.
Зі слів епідеміологині, лідерами з вакцинації є лучани. В обласному центрі щепилися понад 58 % дорослого населення. На другому місці за кількістю вакцинованих – жителі Володимира, там вакцинували майже 44 % людей. Однак, каже медичка, темпи вакцинації знизилися вдвічі.
"На сьогодні (22 лютого – ред.) однією дозою щеплено близько 44 % дорослого населення. Двома дозами, тобто повний курс вакцинації — 41,5 % населення. Бустерну дозу отримали близько 10 тисяч волинян, близько 500 волинян отримали додаткову дозу", – зазначила медичка.
Серед дітей від 12 до 17 років повний курс щеплень двома дозами вакцини Pfizer отримали 2 168 дітей, у тому числі 437 дітей віком від 12 до 15 років, – додала Ірина Єнжиєвська.
У рази менше стало охочих щепитися в пунктах вакцинації Володимир-Волинського району, – розповіла координаторка з вакцинації Марія Власюк. Суспільне дізналося, як нині процес вакцинації дітей та дорослих проти коронавірусної хвороби відбувається в амбулаторіях Володимира.
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Про це Суспільному розповіла заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Єнжиєвська.
Зі слів епідеміологині, лідерами з вакцинації є лучани. В обласному центрі щепилися понад 58 % дорослого населення. На другому місці за кількістю вакцинованих – жителі Володимира, там вакцинували майже 44 % людей. Однак, каже медичка, темпи вакцинації знизилися вдвічі.
"На сьогодні (22 лютого – ред.) однією дозою щеплено близько 44 % дорослого населення. Двома дозами, тобто повний курс вакцинації — 41,5 % населення. Бустерну дозу отримали близько 10 тисяч волинян, близько 500 волинян отримали додаткову дозу", – зазначила медичка.
Серед дітей від 12 до 17 років повний курс щеплень двома дозами вакцини Pfizer отримали 2 168 дітей, у тому числі 437 дітей віком від 12 до 15 років, – додала Ірина Єнжиєвська.
У рази менше стало охочих щепитися в пунктах вакцинації Володимир-Волинського району, – розповіла координаторка з вакцинації Марія Власюк. Суспільне дізналося, як нині процес вакцинації дітей та дорослих проти коронавірусної хвороби відбувається в амбулаторіях Володимира.
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