вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повністю вакцинувалися проти COVID-19 майже 42% волинян

Повністю вакцинувалися проти COVID-19 майже 42% волинян
На Волині повний курс вакцинації проти COVID-19 станом на 22 лютого отримали майже 42 % дорослого населення області та 2,8 % дітей від 12 до 17 років.

Про це Суспільному розповіла заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Єнжиєвська.

Зі слів епідеміологині, лідерами з вакцинації є лучани. В обласному центрі щепилися понад 58 % дорослого населення. На другому місці за кількістю вакцинованих – жителі Володимира, там вакцинували майже 44 % людей. Однак, каже медичка, темпи вакцинації знизилися вдвічі.

"На сьогодні (22 лютого – ред.) однією дозою щеплено близько 44 % дорослого населення. Двома дозами, тобто повний курс вакцинації — 41,5 % населення. Бустерну дозу отримали близько 10 тисяч волинян, близько 500 волинян отримали додаткову дозу", – зазначила медичка.

Серед дітей від 12 до 17 років повний курс щеплень двома дозами вакцини Pfizer отримали 2 168 дітей, у тому числі 437 дітей віком від 12 до 15 років, – додала Ірина Єнжиєвська.

У рази менше стало охочих щепитися в пунктах вакцинації Володимир-Волинського району, – розповіла координаторка з вакцинації Марія Власюк. Суспільне дізналося, як нині процес вакцинації дітей та дорослих проти коронавірусної хвороби відбувається в амбулаторіях Володимира.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повністю вакцинувалися проти COVID-19 майже 42% волинян
Сьогодні, 22:59
Вік коханню не завада: у Луцьку побралися 72-річний чоловік та 60-річна жінка. ВІДЕО
Сьогодні, 22:15
У місті на Волині помер клірик храму
Сьогодні, 21:33
В Україні хочуть запровадити нову систему штрафів для водіїв: що відомо
Сьогодні, 20:27
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 лютого
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 лютого Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 лютого
Сьогодні, 20:00
Шахрай виманив у 83-річного лучанина 50 тисяч гривень. ФОТО Шахрай виманив у 83-річного лучанина 50 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 12:52
Луцьк приймає Чемпіонат України з боксу. ВІДЕО Луцьк приймає Чемпіонат України з боксу. ВІДЕО
21 лютий, 23:10
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 лютого Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 лютого
21 лютий, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повністю вакцинувалися проти COVID-19 майже 42% волинян
Сьогодні, 22:59
 0
Вік коханню не завада: у Луцьку побралися 72-річний чоловік та 60-річна жінка. ВІДЕО
Сьогодні, 22:15
 0
У місті на Волині помер клірик храму
Сьогодні, 21:33
 0
В Україні хочуть запровадити нову систему штрафів для водіїв: що відомо
Сьогодні, 20:27
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8