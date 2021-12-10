Школяр з Волині став переможцем всеукраїнського конкурсу з англійської мови
Сьогодні, 02:16
Учень з селища Іваничі став переможцем Всеукраїнського конкурсу з англійської мови "Мовознавець".
В конкурсі взяли участь 30 646 учнів 2-11 класів з усієї України, - йдеться на сайті Іваничівської громади.
За результатами рандомного визначення серед 2576 учнів 4-их класів переможцем визначено Даниїла Кондратюка, учня 4 – Б класу КЗ «Іваничівський ліцей №1». Школяра готувала до конкурсу вчителька англійської мови Мирослава Шевчук.
На ім'я переможця надійшов приз - планшет, який вручила Даниїлу директор ліцею Марія Шевчик.
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В конкурсі взяли участь 30 646 учнів 2-11 класів з усієї України, - йдеться на сайті Іваничівської громади.
За результатами рандомного визначення серед 2576 учнів 4-их класів переможцем визначено Даниїла Кондратюка, учня 4 – Б класу КЗ «Іваничівський ліцей №1». Школяра готувала до конкурсу вчителька англійської мови Мирослава Шевчук.
На ім'я переможця надійшов приз - планшет, який вручила Даниїлу директор ліцею Марія Шевчик.
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