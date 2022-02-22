Вік коханню не завада: у Луцьку побралися 72-річний чоловік та 60-річна жінка. ВІДЕО
Сьогодні, 22:15
В обласному центрі Волині 22 лютого взяла шлюб 31 пара молодят.
Про це розповіла Суспільному головна спеціалістка міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Луцьку Ірина Максимчук.
Для одруження пари обрали "дзеркальну" дату – 22.02.2022.
"Заздалегідь наречені планують урочисту реєстрацію свого шлюбу на певну дату. Часто обирають оригінальну, цікаву дату. В цьому році не є виключенням "магічна дата", – каже Ірина Максимчук.
Перша та найстарша пара, яка взяла шлюб, – 72-річний Сергій та 60-річна Світлана Єршови. Жінка розповіла: вік коханню не завада.
"Знайомі уже давно, зустрічалися, 10 років ми проживаємо цивільним шлюбом. Вирішили у таку гарну дату, як кажуть "магічну", 22 числа розписатися", – зазначила лучанка.
Вдруге одружилися Максим та Світлана Зінчуки. Як розповів наречений, вирішили повернутися один до одного і почати будувати сім'ю спочатку.
"В нас були певні проблеми і ми вирішили взяти паузу, розійтися. А потім знову жили разом. Ми прожили більше 10 років: є дітки, є для кого жити разом і для себе в першу чергу", – каже чоловік.
Загалом на Волині 22 лютого зареєстрували 97 шлюбів, з них 22 – за послугою "шлюб за добу". Найбільше одружень відбулося у Луцьку.
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Про це розповіла Суспільному головна спеціалістка міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Луцьку Ірина Максимчук.
Для одруження пари обрали "дзеркальну" дату – 22.02.2022.
"Заздалегідь наречені планують урочисту реєстрацію свого шлюбу на певну дату. Часто обирають оригінальну, цікаву дату. В цьому році не є виключенням "магічна дата", – каже Ірина Максимчук.
Перша та найстарша пара, яка взяла шлюб, – 72-річний Сергій та 60-річна Світлана Єршови. Жінка розповіла: вік коханню не завада.
"Знайомі уже давно, зустрічалися, 10 років ми проживаємо цивільним шлюбом. Вирішили у таку гарну дату, як кажуть "магічну", 22 числа розписатися", – зазначила лучанка.
Вдруге одружилися Максим та Світлана Зінчуки. Як розповів наречений, вирішили повернутися один до одного і почати будувати сім'ю спочатку.
"В нас були певні проблеми і ми вирішили взяти паузу, розійтися. А потім знову жили разом. Ми прожили більше 10 років: є дітки, є для кого жити разом і для себе в першу чергу", – каже чоловік.
Загалом на Волині 22 лютого зареєстрували 97 шлюбів, з них 22 – за послугою "шлюб за добу". Найбільше одружень відбулося у Луцьку.
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