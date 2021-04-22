У місті на Волині помер клірик храму
Сьогодні, 21:33
Відійшов у вічність клірик Свято-Миколаївського храму міста Ківерці Ківерцівського благочиння Волинської єпархії УПЦ протоієрей Василь Росощук.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав клірик храму отець Андрій Яковлюк.
"Помоліться з нами за новопредставленого протоієрея Василія Росощука", - йдеться у дописі.
Божественна Літургія та прощання з душпастирем відбудеться 23 лютого о 10:00 у Свято-Миколаївському храмі міста Ківерці.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав клірик храму отець Андрій Яковлюк.
"Помоліться з нами за новопредставленого протоієрея Василія Росощука", - йдеться у дописі.
Божественна Літургія та прощання з душпастирем відбудеться 23 лютого о 10:00 у Свято-Миколаївському храмі міста Ківерці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Клірик, це не настоятель храму.
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