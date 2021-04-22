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У місті на Волині помер настоятель храму

У місті на Волині помер настоятель храму
Відійшов у вічність клірик Свято-Миколаївського храму міста Ківерці Ківерцівського благочиння Волинської єпархії УПЦ протоієрей Василь Росощук.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав клірик храму отець Андрій Яковлюк.

"Помоліться з нами за новопредставленого протоієрея Василія Росощука", - йдеться у дописі.
У місті на Волині помер настоятель храму


Божественна Літургія та прощання з душпастирем відбудеться 23 лютого о 10:00 у Свято-Миколаївському храмі міста Ківерці.

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Теги: смерть, Волинь, Ківерці
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