У місті на Волині помер настоятель храму

Василь Росощук.



Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав клірик храму отець Андрій Яковлюк.



"Помоліться з нами за новопредставленого протоієрея Василія Росощука", - йдеться у дописі.



Божественна Літургія та прощання з душпастирем відбудеться 23 лютого о 10:00 у Свято-Миколаївському храмі міста Ківерці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відійшов у вічність клірик Свято-Миколаївського храму міста Ківерці Ківерцівського благочиння Волинської єпархії УПЦ протоієрейПро це на своїй сторінці у фейсбуці написав клірик храму отець"Помоліться з нами за новопредставленого протоієрея Василія Росощука", - йдеться у дописі.Божественна Літургія та прощання з душпастирем відбудеться 23 лютого о 10:00 у Свято-Миколаївському храмі міста Ківерці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію