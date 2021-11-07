Як на Волині лікували зуби понад сто років тому. РЕТРОФОТО





Вдалось розшукати раніше невідомі фото, які показують в яких умовах 100 років тому лікували зуби. Можемо побачити умови в яких лікували зуби в місті Володимирі-Волинському на Волині, - пише Тетяна Яцечко-Блаженко на сайті



Стоматологічна амбулаторія, Володимир-Волинський, 1916 р.



Для військових усіх армій часів Першої світової війни, стоматологія цікавила менше, ніж епідемії, які могли б знищити армію. Стерегтись тоді варто було холери, тифу або лихоманки, тому зуби були явно не на першому місці.



Стоматологічний кабінет с. Микуличі, Волинь, 1917 р.



До слова, на одному із фото бачимо кабінет військового дантиста, який обслуговував солдат австрійської армії. Фото зробили в селі Микуличі, поблизу міста Володимир-Волинський, що на Волині.



У ті часи через брак професійних дантистів нерідко стоматологічні послуги надавали представники таких професій, як: банщики, цирульники та навіть ювеліри. Сотні людей гинули тоді від заражень і інфекцій, адже не отримали необхідного нагляду та лікування від професіоналів, яких просто тоді ще не було.



Стоматологічна амбулаторія, Володимир-Волинський, 1916 р.



На початку ХХ століття професія дантиста була дуже затребувана. Адже як стверджує статистика, наприклад, в 1902 році при загальній чисельності населення Російської імперії в 140 мільйони осіб в країні був лише 221 фахівець зі стоматології. Отож на одного лікаря припадало аж 60 тисяч пацієнтів.



Якщо ви уважно звертали увагу на фото своїх предків та ретро світлини українців кінця ХІХ – початку ХХ століття, то дуже рідко, або взагалі ніколи не бачили посмішок, чому? Саме тому, що більшість тогочасних людей, зокрема, селян, в очі не бачили стоматологічного крісла.



Стоматологічна амбулаторія, с. Павловичі, Волинь, 1916 р.



Наприкінці ХІХ століття існувало одночасно два поняття «дантист» та «зубний лікар». В чому ж полягала різниця? «Дантистом» можна було стати після навчання в приватних кабінетах, а «зубним лікарем» після навчання в приватних стоматологічних школах. В ті часи кожен дантист повинен був за свій рахунок придбати ручні інструменти і стоматологічний матеріал.



Саме поняття дантист з’явилось не так вже й давно, в 1838 році. Тоді, щоб отримати право називатись справжнім дантистом потрібно було здати екзамени на одному із медичних факультетів тогочасних вишів, зробити кілька вдалих операцій та показати, що ти вмієш вставляти штучні зуби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Австрійському державному архіві у Відні, зберігається безцінна колекція світлин, які були зроблені 100 років тому на території України. Велику цікавість представляють кадри, на яких можна побачити побут солдат та тогочасних українців.Вдалось розшукати раніше невідомі фото, які показують в яких умовах 100 років тому лікували зуби. Можемо побачити умови в яких лікували зуби в місті Володимирі-Волинському на Волині, - пише Тетяна Яцечко-Блаженко на сайті "Фотографії старого Львова". Стоматологічна амбулаторія, Володимир-Волинський, 1916 р.Для військових усіх армій часів Першої світової війни, стоматологія цікавила менше, ніж епідемії, які могли б знищити армію. Стерегтись тоді варто було холери, тифу або лихоманки, тому зуби були явно не на першому місці.Стоматологічний кабінет с. Микуличі, Волинь, 1917 р.До слова, на одному із фото бачимо кабінет військового дантиста, який обслуговував солдат австрійської армії. Фото зробили в селі Микуличі, поблизу міста Володимир-Волинський, що на Волині.У ті часи через брак професійних дантистів нерідко стоматологічні послуги надавали представники таких професій, як: банщики, цирульники та навіть ювеліри. Сотні людей гинули тоді від заражень і інфекцій, адже не отримали необхідного нагляду та лікування від професіоналів, яких просто тоді ще не було.Стоматологічна амбулаторія, Володимир-Волинський, 1916 р.На початку ХХ століття професія дантиста була дуже затребувана. Адже як стверджує статистика, наприклад, в 1902 році при загальній чисельності населення Російської імперії в 140 мільйони осіб в країні був лише 221 фахівець зі стоматології. Отож на одного лікаря припадало аж 60 тисяч пацієнтів.Якщо ви уважно звертали увагу на фото своїх предків та ретро світлини українців кінця ХІХ – початку ХХ століття, то дуже рідко, або взагалі ніколи не бачили посмішок, чому? Саме тому, що більшість тогочасних людей, зокрема, селян, в очі не бачили стоматологічного крісла.Стоматологічна амбулаторія, с. Павловичі, Волинь, 1916 р.Наприкінці ХІХ століття існувало одночасно два поняття «дантист» та «зубний лікар». В чому ж полягала різниця? «Дантистом» можна було стати після навчання в приватних кабінетах, а «зубним лікарем» після навчання в приватних стоматологічних школах. В ті часи кожен дантист повинен був за свій рахунок придбати ручні інструменти і стоматологічний матеріал.Саме поняття дантист з’явилось не так вже й давно, в 1838 році. Тоді, щоб отримати право називатись справжнім дантистом потрібно було здати екзамени на одному із медичних факультетів тогочасних вишів, зробити кілька вдалих операцій та показати, що ти вмієш вставляти штучні зуби.

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