Майбутні кухарі з Волині зліпили понад тисячу вареників для бійців на передову
Сьогодні, 06:31
Майбутні кухарі-кондитери з Любешівського технічного фахового коледжу Луцького НТУ наліпили більше тисячі вареників для бійців.
До справи допомоги воїнам долучилися й інші небайдужі жителі Любешівщини, - йдеться на сторінках газети "Нове життя".
Вихованці 16, 26 та 46 груп Любешівського технічного фахового коледжу разом із майстрами виробничого навчання Анатолієм Карпіком, Наталією Матюк, Жанною Пігулко, Інною Черевко та Світланою Левковець на практиці проявили свій патріотизм, адже приготували більше десяти відер вареників із картоплею, а це понад тисяча штук.
Продукти для приготування вареників надав місцевий підприємець Олексій Приходько, який і доставить вареники до Маневич, звідки продукти доставлять для воїнів, які захищають Україну на Сході.
Також чимало ящиків із провізією передали школярі Судча та В’язівна, а цими днями активно долучилася шкільна молодь с. Гірки. Також деякі підприємці підтримали хорошу справу.
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До справи допомоги воїнам долучилися й інші небайдужі жителі Любешівщини, - йдеться на сторінках газети "Нове життя".
Вихованці 16, 26 та 46 груп Любешівського технічного фахового коледжу разом із майстрами виробничого навчання Анатолієм Карпіком, Наталією Матюк, Жанною Пігулко, Інною Черевко та Світланою Левковець на практиці проявили свій патріотизм, адже приготували більше десяти відер вареників із картоплею, а це понад тисяча штук.
Продукти для приготування вареників надав місцевий підприємець Олексій Приходько, який і доставить вареники до Маневич, звідки продукти доставлять для воїнів, які захищають Україну на Сході.
Також чимало ящиків із провізією передали школярі Судча та В’язівна, а цими днями активно долучилася шкільна молодь с. Гірки. Також деякі підприємці підтримали хорошу справу.
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