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В Одесі на території генконсульства РФ спалюють документи, – ЗМІ

В Одесі на території генконсульства РФ спалюють документи, – ЗМІ
В Одесі співробітники Генконсульства РФ спалювали документи увечері у вівторок, 22 лютого.

Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на місцеве видання Думська.

"Мешканці Гагарінського плато помітили, що на території Генконсульства РФ почали спалювати документи", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що коли кореспондент приїхав до будівлі Генконсульства, то у повітрі відчувався запах гару, але на території установи вже нічого не горіло.

"Військовослужбовці Нацгвардії, які охороняють диппредставництво, кажуть, що не помічали за парканом нічого незвичайного. З території Генконсульства не виїжджали машини. Усередині будівлі консульства погасло світло. У дворі стоїть один легковий автомобіль. Ніяких пересувань у дворі зараз не відбувається", - пише видання.


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Теги: Одеса, РФ
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