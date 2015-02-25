В Одесі на території генконсульства РФ спалюють документи, – ЗМІ





Про це повідомляє



"Мешканці Гагарінського плато помітили, що на території Генконсульства РФ почали спалювати документи", – йдеться у повідомленні.



Вказано, що коли кореспондент приїхав до будівлі Генконсульства, то у повітрі відчувався запах гару, але на території установи вже нічого не горіло.



"Військовослужбовці Нацгвардії, які охороняють диппредставництво, кажуть, що не помічали за парканом нічого незвичайного. З території Генконсульства не виїжджали машини. Усередині будівлі консульства погасло світло. У дворі стоїть один легковий автомобіль. Ніяких пересувань у дворі зараз не відбувається", - пише видання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі співробітники Генконсульства РФ спалювали документи увечері у вівторок, 22 лютого.Про це повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на місцеве видання Думська."Мешканці Гагарінського плато помітили, що на території Генконсульства РФ почали спалювати документи", – йдеться у повідомленні.Вказано, що коли кореспондент приїхав до будівлі Генконсульства, то у повітрі відчувався запах гару, але на території установи вже нічого не горіло."Військовослужбовці Нацгвардії, які охороняють диппредставництво, кажуть, що не помічали за парканом нічого незвичайного. З території Генконсульства не виїжджали машини. Усередині будівлі консульства погасло світло. У дворі стоїть один легковий автомобіль. Ніяких пересувань у дворі зараз не відбувається", - пише видання.

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