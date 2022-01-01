Українці зможуть записатися до тероборони через «Дію»
Сьогодні, 07:33
На зустрічі президента Володимира Зеленського з лідерами парламентських фракцій та керівниками силових структур обговорили ініціативу по впровадженню запису до тероборони через додаток "Дія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
За його словами, зараз багато людей відмовляються записуватися до територіальної оборони через необхідність підготувати чималу кількість документів.
"А так (через "Дію". – Ред.) це можна було б зробити у декілька кліків. Якщо буде потрібно, ми матимемо одразу централізовану базу з прив’язкою до територіальності", - повідомив нардеп.
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Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
За його словами, зараз багато людей відмовляються записуватися до територіальної оборони через необхідність підготувати чималу кількість документів.
"А так (через "Дію". – Ред.) це можна було б зробити у декілька кліків. Якщо буде потрібно, ми матимемо одразу централізовану базу з прив’язкою до територіальності", - повідомив нардеп.
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