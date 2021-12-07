Зеленський обіцяє зменшення цін на пальне





Цього вдасться досягнути завдяки зменшенню розміру ПДВ на бензин та дизель. Про це глава держави сказав у своєму зверненні у вівторок, 22 листопада, - пише



За його словами, знизити ціни на заправках вдасться завдяки зменшенню розміру ПДВ на бензин та дизель.



“Наша мета - здобуття економічної незалежності. Особливо у енергетиці”, - зауважив у цьому контексті Володимир Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що вартість пального на автозаправних станціях невдовзі стане меншою.Цього вдасться досягнути завдяки зменшенню розміру ПДВ на бензин та дизель. Про це глава держави сказав у своєму зверненні у вівторок, 22 листопада, - пише ТСН. За його словами, знизити ціни на заправках вдасться завдяки зменшенню розміру ПДВ на бензин та дизель.“Наша мета - здобуття економічної незалежності. Особливо у енергетиці”, - зауважив у цьому контексті Володимир Зеленський.

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