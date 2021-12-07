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Зеленський обіцяє зменшення цін на пальне

Зеленський обіцяє зменшення цін на пальне
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що вартість пального на автозаправних станціях невдовзі стане меншою.

Цього вдасться досягнути завдяки зменшенню розміру ПДВ на бензин та дизель. Про це глава держави сказав у своєму зверненні у вівторок, 22 листопада, - пише ТСН.

За його словами, знизити ціни на заправках вдасться завдяки зменшенню розміру ПДВ на бензин та дизель.

“Наша мета - здобуття економічної незалежності. Особливо у енергетиці”, - зауважив у цьому контексті Володимир Зеленський.

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Теги: ціни, пальне, Україна
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