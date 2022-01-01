Президент підписав указ про призов резервістів. ВІДЕО
22 лютий, 23:34
Президент Володимир Зеленський 22 лютого підписав указ про призов резервістів в особливий період. Він уточнив, що йдеться про оперативний резерв — до нього зокрема належать військовослужбовці, які звільнилися з військової служби.
Про це Зеленський оголосив у зверненні, - пише Суспільне.
"Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці... На сьогоднішній день немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування", — зазначив президент.
Він також анонсував проведення навчальних зборів резервістів системи територіальної оборони — таке рішення ухвалив Головнокомандувач Збройних сил. "Поки наші воїни захищають нас, ми повинні працювати, вкладати гроші в економіку України, заробляти для фінансування армії", — додав Зеленський.
У зверненні він також анонсував програму економічного патріотизму і звернувся до бізнесу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Зеленський оголосив у зверненні, - пише Суспільне.
"Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці... На сьогоднішній день немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування", — зазначив президент.
Він також анонсував проведення навчальних зборів резервістів системи територіальної оборони — таке рішення ухвалив Головнокомандувач Збройних сил. "Поки наші воїни захищають нас, ми повинні працювати, вкладати гроші в економіку України, заробляти для фінансування армії", — додав Зеленський.
У зверненні він також анонсував програму економічного патріотизму і звернувся до бізнесу.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як знизити занепокоєння та тривожність
Сьогодні, 00:15
23 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Президент підписав указ про призов резервістів. ВІДЕО
22 лютий, 23:34
Повністю вакцинувалися проти COVID-19 майже 42% волинян
22 лютий, 22:59
Вік коханню не завада: у Луцьку побралися 72-річний чоловік та 60-річна жінка. ВІДЕО
22 лютий, 22:15
Медіа