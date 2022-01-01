Президент підписав указ про призов резервістів. ВІДЕО

Президент Володимир Зеленський 22 лютого підписав указ про призов резервістів в особливий період. Він уточнив, що йдеться про оперативний резерв — до нього зокрема належать військовослужбовці, які звільнилися з військової служби.Про це Зеленський оголосив у зверненні, - пише Суспільне."Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці... На сьогоднішній день немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування", — зазначив президент.Він також анонсував проведення навчальних зборів резервістів системи територіальної оборони — таке рішення ухвалив Головнокомандувач Збройних сил. "Поки наші воїни захищають нас, ми повинні працювати, вкладати гроші в економіку України, заробляти для фінансування армії", — додав Зеленський.У зверненні він також анонсував програму економічного патріотизму і звернувся до бізнесу.