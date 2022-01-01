Ковід в Україні: оприлюднили статистику за добу

За добу 22 лютого в Україні:◾️ зафіксували 25 062 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2 427, серед медпрацівників – 665);◾️ 62 935 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 16 844 людини, другу дозу – 27 071 людина, додаткову дозу отримали 598 людей, бустерну дозу – 18 422 людини.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 23 лютого.Добовий показник захворюваності тримається на одному рівні другий день поспіль, напередодні зафіксували 24 440 випадків зараження.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 3 140 осіб;◾️ летальних випадків – 297;◾️ одужали – 37 432 особи.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіли – 4 783 835 осіб;◾️ одужали – 4 023 033 особи;◾️ летальних випадків – 105 229;◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 477 406.Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 712 650 людей, з них отримали першу дозу – 15 712 648 людей, отримали дві дози – 15 175 097 людей, отримали додаткову дозу – 27 458 людей, бустерну дозу – 701 836 людей. Загалом провели 31 617 039 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 3699;Вінницька область – 523;Волинська область – 786;Дніпропетровська область – 2343;Донецька область – 1523;Житомирська область – 870;Закарпатська область – 385;Запорізька область – 1274;Івано-Франківська область – 424;Київська область – 1317;Кіровоградська область – 414;Луганська область – 701;Львівська область – 557;Миколаївська область – 1120;Одеська область – 1142;Полтавська область – 1686;Рівненська область – 617;Сумська область – 591;Тернопільська область – 372;Харківська область – 767;Херсонська область – 792;Хмельницька область – 1173;Черкаська область – 1323;Чернівецька область – 294;Чернігівська область – 369.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.