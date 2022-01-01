Ковід в Україні: оприлюднили статистику за добу
Сьогодні, 09:10
За добу 22 лютого в Україні:
◾️ зафіксували 25 062 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2 427, серед медпрацівників – 665);
◾️ 62 935 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 16 844 людини, другу дозу – 27 071 людина, додаткову дозу отримали 598 людей, бустерну дозу – 18 422 людини.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 23 лютого.
Добовий показник захворюваності тримається на одному рівні другий день поспіль, напередодні зафіксували 24 440 випадків зараження.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 3 140 осіб;
◾️ летальних випадків – 297;
◾️ одужали – 37 432 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 4 783 835 осіб;
◾️ одужали – 4 023 033 особи;
◾️ летальних випадків – 105 229;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 477 406.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 712 650 людей, з них отримали першу дозу – 15 712 648 людей, отримали дві дози – 15 175 097 людей, отримали додаткову дозу – 27 458 людей, бустерну дозу – 701 836 людей. Загалом провели 31 617 039 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 3699;
Вінницька область – 523;
Волинська область – 786;
Дніпропетровська область – 2343;
Донецька область – 1523;
Житомирська область – 870;
Закарпатська область – 385;
Запорізька область – 1274;
Івано-Франківська область – 424;
Київська область – 1317;
Кіровоградська область – 414;
Луганська область – 701;
Львівська область – 557;
Миколаївська область – 1120;
Одеська область – 1142;
Полтавська область – 1686;
Рівненська область – 617;
Сумська область – 591;
Тернопільська область – 372;
Харківська область – 767;
Херсонська область – 792;
Хмельницька область – 1173;
Черкаська область – 1323;
Чернівецька область – 294;
Чернігівська область – 369.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 25 062 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2 427, серед медпрацівників – 665);
◾️ 62 935 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 16 844 людини, другу дозу – 27 071 людина, додаткову дозу отримали 598 людей, бустерну дозу – 18 422 людини.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 23 лютого.
Добовий показник захворюваності тримається на одному рівні другий день поспіль, напередодні зафіксували 24 440 випадків зараження.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 3 140 осіб;
◾️ летальних випадків – 297;
◾️ одужали – 37 432 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 4 783 835 осіб;
◾️ одужали – 4 023 033 особи;
◾️ летальних випадків – 105 229;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 477 406.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 712 650 людей, з них отримали першу дозу – 15 712 648 людей, отримали дві дози – 15 175 097 людей, отримали додаткову дозу – 27 458 людей, бустерну дозу – 701 836 людей. Загалом провели 31 617 039 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 3699;
Вінницька область – 523;
Волинська область – 786;
Дніпропетровська область – 2343;
Донецька область – 1523;
Житомирська область – 870;
Закарпатська область – 385;
Запорізька область – 1274;
Івано-Франківська область – 424;
Київська область – 1317;
Кіровоградська область – 414;
Луганська область – 701;
Львівська область – 557;
Миколаївська область – 1120;
Одеська область – 1142;
Полтавська область – 1686;
Рівненська область – 617;
Сумська область – 591;
Тернопільська область – 372;
Харківська область – 767;
Херсонська область – 792;
Хмельницька область – 1173;
Черкаська область – 1323;
Чернівецька область – 294;
Чернігівська область – 369.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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