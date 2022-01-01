Курс валют у Луцьку на 23 лютого





Євро купують за 32,90, а продають за 33,30.



Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.



Щодо польського злотого, то його продають за 7,11, а купують за 7,34.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара в обмінниках Луцька станом на середу, 23 лютого, такий: купівля – 29,01, продаж – 29,26.Євро купують за 32,90, а продають за 33,30.Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.Щодо польського злотого, то його продають за 7,11, а купують за 7,34.

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