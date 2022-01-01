Курс валют у Луцьку на 23 лютого
Сьогодні, 09:21
Курс долара в обмінниках Луцька станом на середу, 23 лютого, такий: купівля – 29,01, продаж – 29,26.
Євро купують за 32,90, а продають за 33,30.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,11, а купують за 7,34.
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Євро купують за 32,90, а продають за 33,30.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,11, а купують за 7,34.
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