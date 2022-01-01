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Майже 800 хворих та 5 смертей: коронавірус на Волині

Майже 800 хворих та 5 смертей: коронавірус на Волині
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 786 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 75 дітей та 25 медпрацівників.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також за добу:

Одужали (осіб) – 1337,
Летальних випадків (осіб) – 5 з них:
Луцький район – 5 випадків в Луцькій ТГ;

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 1120,
методом ІФА (осіб) – 155.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 542 хворих:

Луцька ТГ – 338
Боратинська ТГ – 46
Городищенська ТГ – 9
Горохівська ТГ – 4
Доросинівська ТГ – 1
Ківерцівська ТГ – 28
Колківська ТГ – 2
Копачівська ТГ – 2
Мар’янівська ТГ — 5
Олицька ТГ — 6
Підгайцівска ТГ – 52
Торчинська ТГ – 27
Рожищенська ТГ – 7
Цуманське ТГ — 15

Володимир-Волинський район – 90 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 36
Зимнівська ТГ — 3
Іваничівська ТГ — 1
Литовезька ТГ — 3
Локачинська ТГ — 1
Нововолинська ТГ – 25
Оваднівська ТГ — 3
Павлівська ТГ – 4
Поромівська ТГ – 12
Устилузька ТГ — 2

Камінь-Каширський район – 19 хворих:

Камінь- Каширська ТГ – 4
Любешівська ТГ – 9
Маневицька ТГ – 3
Прилісненська ТГ – 1
Сошичненська ТГ — 2

Ковельський район – 135 хворих:

Велицька ТГ — 1
Вишнівська ТГ — 5
Голобська ТГ – 14
Дубівська ТГ – 8
Ковельська ТГ – 74
Колодяжненська ТГ – 6
Луківська ТГ — 1
Люблинецька ТГ – 2
Любомльська ТГ – 4
Поворська ТГ – 2
Рівненська ТГ – 3
Смідинська ТГ – 3
Старовижівська ТГ – 2
Турійська ТГ -2

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 131379 (з них дітей – 11579 та медичних працівників –5451),
одужали ( осіб) – 116977 (з них дітей – 9246 та медичних працівників –4867),
летальних випадків (осіб) –2394 (1 дитина та 35медпрацівників).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 480627,
методом ІФА (осіб) –216086.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 22 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1526 щеплень. Першою дозою щепилио — 475 осіб, другою дозою – 717 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою –334 особи.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 348308 людей, отримали дві дози – 328187 людей, отримали додаткову дозу – 431 людина, бустерну дозу – 9428 людей. Загалом провели 686354 щеплення

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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