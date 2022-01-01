Майже 800 хворих та 5 смертей: коронавірус на Волині

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 786 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 75 дітей та 25 медпрацівників.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 1337,Летальних випадків (осіб) – 5 з них:Луцький район – 5 випадків в Луцькій ТГ;методом ПЛР (осіб) – 1120,методом ІФА (осіб) – 155.– 542 хворих:Луцька ТГ – 338Боратинська ТГ – 46Городищенська ТГ – 9Горохівська ТГ – 4Доросинівська ТГ – 1Ківерцівська ТГ – 28Колківська ТГ – 2Копачівська ТГ – 2Мар’янівська ТГ — 5Олицька ТГ — 6Підгайцівска ТГ – 52Торчинська ТГ – 27Рожищенська ТГ – 7Цуманське ТГ — 15– 90 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 36Зимнівська ТГ — 3Іваничівська ТГ — 1Литовезька ТГ — 3Локачинська ТГ — 1Нововолинська ТГ – 25Оваднівська ТГ — 3Павлівська ТГ – 4Поромівська ТГ – 12Устилузька ТГ — 2– 19 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 4Любешівська ТГ – 9Маневицька ТГ – 3Прилісненська ТГ – 1Сошичненська ТГ — 2– 135 хворих:Велицька ТГ — 1Вишнівська ТГ — 5Голобська ТГ – 14Дубівська ТГ – 8Ковельська ТГ – 74Колодяжненська ТГ – 6Луківська ТГ — 1Люблинецька ТГ – 2Любомльська ТГ – 4Поворська ТГ – 2Рівненська ТГ – 3Смідинська ТГ – 3Старовижівська ТГ – 2Турійська ТГ -2захворіли (осіб) – 131379 (з них дітей – 11579 та медичних працівників –5451),одужали ( осіб) – 116977 (з них дітей – 9246 та медичних працівників –4867),летальних випадків (осіб) –2394 (1 дитина та 35медпрацівників).методом ПЛР (осіб) – 480627,методом ІФА (осіб) –216086.За добу 22 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1526 щеплень. Першою дозою щепилио — 475 осіб, другою дозою – 717 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою –334 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 348308 людей, отримали дві дози – 328187 людей, отримали додаткову дозу – 431 людина, бустерну дозу – 9428 людей. Загалом провели 686354 щеплення