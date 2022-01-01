Майже 800 хворих та 5 смертей: коронавірус на Волині
Сьогодні, 09:28
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 786 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 75 дітей та 25 медпрацівників.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 1337,
Летальних випадків (осіб) – 5 з них:
Луцький район – 5 випадків в Луцькій ТГ;
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1120,
методом ІФА (осіб) – 155.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 542 хворих:
Луцька ТГ – 338
Боратинська ТГ – 46
Городищенська ТГ – 9
Горохівська ТГ – 4
Доросинівська ТГ – 1
Ківерцівська ТГ – 28
Колківська ТГ – 2
Копачівська ТГ – 2
Мар’янівська ТГ — 5
Олицька ТГ — 6
Підгайцівска ТГ – 52
Торчинська ТГ – 27
Рожищенська ТГ – 7
Цуманське ТГ — 15
Володимир-Волинський район – 90 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 36
Зимнівська ТГ — 3
Іваничівська ТГ — 1
Литовезька ТГ — 3
Локачинська ТГ — 1
Нововолинська ТГ – 25
Оваднівська ТГ — 3
Павлівська ТГ – 4
Поромівська ТГ – 12
Устилузька ТГ — 2
Камінь-Каширський район – 19 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 4
Любешівська ТГ – 9
Маневицька ТГ – 3
Прилісненська ТГ – 1
Сошичненська ТГ — 2
Ковельський район – 135 хворих:
Велицька ТГ — 1
Вишнівська ТГ — 5
Голобська ТГ – 14
Дубівська ТГ – 8
Ковельська ТГ – 74
Колодяжненська ТГ – 6
Луківська ТГ — 1
Люблинецька ТГ – 2
Любомльська ТГ – 4
Поворська ТГ – 2
Рівненська ТГ – 3
Смідинська ТГ – 3
Старовижівська ТГ – 2
Турійська ТГ -2
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 131379 (з них дітей – 11579 та медичних працівників –5451),
одужали ( осіб) – 116977 (з них дітей – 9246 та медичних працівників –4867),
летальних випадків (осіб) –2394 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 480627,
методом ІФА (осіб) –216086.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 22 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1526 щеплень. Першою дозою щепилио — 475 осіб, другою дозою – 717 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою –334 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 348308 людей, отримали дві дози – 328187 людей, отримали додаткову дозу – 431 людина, бустерну дозу – 9428 людей. Загалом провели 686354 щеплення
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 1337,
Летальних випадків (осіб) – 5 з них:
Луцький район – 5 випадків в Луцькій ТГ;
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1120,
методом ІФА (осіб) – 155.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 542 хворих:
Луцька ТГ – 338
Боратинська ТГ – 46
Городищенська ТГ – 9
Горохівська ТГ – 4
Доросинівська ТГ – 1
Ківерцівська ТГ – 28
Колківська ТГ – 2
Копачівська ТГ – 2
Мар’янівська ТГ — 5
Олицька ТГ — 6
Підгайцівска ТГ – 52
Торчинська ТГ – 27
Рожищенська ТГ – 7
Цуманське ТГ — 15
Володимир-Волинський район – 90 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 36
Зимнівська ТГ — 3
Іваничівська ТГ — 1
Литовезька ТГ — 3
Локачинська ТГ — 1
Нововолинська ТГ – 25
Оваднівська ТГ — 3
Павлівська ТГ – 4
Поромівська ТГ – 12
Устилузька ТГ — 2
Камінь-Каширський район – 19 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 4
Любешівська ТГ – 9
Маневицька ТГ – 3
Прилісненська ТГ – 1
Сошичненська ТГ — 2
Ковельський район – 135 хворих:
Велицька ТГ — 1
Вишнівська ТГ — 5
Голобська ТГ – 14
Дубівська ТГ – 8
Ковельська ТГ – 74
Колодяжненська ТГ – 6
Луківська ТГ — 1
Люблинецька ТГ – 2
Любомльська ТГ – 4
Поворська ТГ – 2
Рівненська ТГ – 3
Смідинська ТГ – 3
Старовижівська ТГ – 2
Турійська ТГ -2
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 131379 (з них дітей – 11579 та медичних працівників –5451),
одужали ( осіб) – 116977 (з них дітей – 9246 та медичних працівників –4867),
летальних випадків (осіб) –2394 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 480627,
методом ІФА (осіб) –216086.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 22 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1526 щеплень. Першою дозою щепилио — 475 осіб, другою дозою – 717 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою –334 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 348308 людей, отримали дві дози – 328187 людей, отримали додаткову дозу – 431 людина, бустерну дозу – 9428 людей. Загалом провели 686354 щеплення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині горіло горище будівлі. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 09:58
Майже 800 хворих та 5 смертей: коронавірус на Волині
Сьогодні, 09:28
Курс валют у Луцьку на 23 лютого
Сьогодні, 09:21
Ковід в Україні: оприлюднили статистику за добу
Сьогодні, 09:10
Медіа