Щоденний медогляд: як у Луцьку водіїв перевіряють перед виходом на рейс. ВІДЕО





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Журналістка Ольга Матвєєва подивилася, як готують автобуси до рейсу, як водіїв випускають на маршрут і чи є це гарантією, що маршрутка доїде до кінцевої.



Медсестра Наталія Поліщук виходить на роботу о 5-й ранку, щоб до початку руху маршруток по місту обстежити усіх водіїв на підприємстві. Міряє тиск, потім пульс, а далі перевіряє водіїв на стан алкогольного сп’яніння, іноді може поміряти й температуру.



«Якщо є якісь скарги на здоров’я, то проводимо поглиблений огляд. А так, у загальному дивимося відразу, як заходить, як людина себе поводить, як називає своє прізвище й ім’я. Коли загортає рукавчики – звертаємо увагу, чи немає ніяких місць ін’єкцій», – розповідає медсестра.



Якщо всі показники в нормі – керманичі можуть виходити на рейси. Якщо якийсь із показників перевищений, то водія не допускають до роботи. Таке, зізнається пані Наталія, за три з половиною роки її роботи на підприємстві було всього 4 рази – у всіх випадках у кермувальників був підвищений тиск.



«Якщо тиск більше 160 на 90 міліметрів ртутного стовпчика, це в нас є повною підставою не допустити працівника. У такому випадку телефонуємо диспетчеру і кажемо, що така людина в нас не допущена до роботи, і відповідно роблять заміну», – пояснює Наталія Поліщук.



Так само, як і водіїв, перевіряють технічний стан автобусів. Щоранку керманичі заїжджають на місце, що на підприємстві називають ямою, і тут маршрутку оглядає механік.



«Я перевіряю, чи це все обладнання працює. Ближнє світло, габарити, дальнє світло», – каже механік Віктор Гайдучик.



Опісля знизу перевіряють ходову частину автобуса. Далі водій показує своє посвідчення і може вирушати у рейс.



Ця двоетапна перевірка є обов’язковою, адже допомагає уникнути надзвичайних ситуацій на дорогах. Щоправда, навіть у повністю справних автобусах, водії яких пройшли медогляд, можуть трапитися непередбачувані випадки. Такий, як наприклад, у жовтні минулого року. Люди побачили, як водій різко відпустив кермо і почав стогнати. Напад епілепсії трапився просто посеред дороги. Три хвилини – і автобус із людьми в’їхав у будинок.



А днями у Луцьку на робочому місці



Медики пояснюють: раптова смерть може трапитися за лічені секунди. У більшості випадків причиною стають серцево-судинні захворювання. Про них може свідчити навіть задишка. Часто причиною можуть стати хронічні захворювання, про які люди навіть не здогадуються. А іноді до відхилень може призвести неправильне харчування, нездоровий режим сну, куріння чи зловживання алкоголем.



Водіїв громадського транспорту зобов’язують періодично проходити повний медогляд, аби на дорогах не траплялися надзвичайні ситуації. Однак медики зауважують: чимало водіїв, поки не припече, просто так до лікарів не ходять. А від раптових смертей не застрахований ніхто.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На роботу виходять за годину до її початку – аби пройти медогляд і перевірити свій автобус. Із такої процедури розпочинається робочий день кожного водія громадського транспорту.Про це пише 12 канал Журналісткаподивилася, як готують автобуси до рейсу, як водіїв випускають на маршрут і чи є це гарантією, що маршрутка доїде до кінцевої.Медсестравиходить на роботу о 5-й ранку, щоб до початку руху маршруток по місту обстежити усіх водіїв на підприємстві. Міряє тиск, потім пульс, а далі перевіряє водіїв на стан алкогольного сп’яніння, іноді може поміряти й температуру.«Якщо є якісь скарги на здоров’я, то проводимо поглиблений огляд. А так, у загальному дивимося відразу, як заходить, як людина себе поводить, як називає своє прізвище й ім’я. Коли загортає рукавчики – звертаємо увагу, чи немає ніяких місць ін’єкцій», – розповідає медсестра.Якщо всі показники в нормі – керманичі можуть виходити на рейси. Якщо якийсь із показників перевищений, то водія не допускають до роботи. Таке, зізнається пані Наталія, за три з половиною роки її роботи на підприємстві було всього 4 рази – у всіх випадках у кермувальників був підвищений тиск.«Якщо тиск більше 160 на 90 міліметрів ртутного стовпчика, це в нас є повною підставою не допустити працівника. У такому випадку телефонуємо диспетчеру і кажемо, що така людина в нас не допущена до роботи, і відповідно роблять заміну», – пояснює Наталія Поліщук.Так само, як і водіїв, перевіряють технічний стан автобусів. Щоранку керманичі заїжджають на місце, що на підприємстві називають ямою, і тут маршрутку оглядає механік.«Я перевіряю, чи це все обладнання працює. Ближнє світло, габарити, дальнє світло», – каже механік Віктор Гайдучик.Опісля знизу перевіряють ходову частину автобуса. Далі водій показує своє посвідчення і може вирушати у рейс.Ця двоетапна перевірка є обов’язковою, адже допомагає уникнути надзвичайних ситуацій на дорогах. Щоправда, навіть у повністю справних автобусах, водії яких пройшли медогляд, можуть трапитися непередбачувані випадки. Такий, як наприклад, у жовтні минулого року. Люди побачили, як водій різко відпустив кермо і почав стогнати. Напад епілепсії трапився просто посеред дороги. Три хвилини – і автобус із людьми в’їхав у будинок.А днями у Луцьку на робочому місці помер водій автобуса . Чоловіку було 56 років.Медики пояснюють: раптова смерть може трапитися за лічені секунди. У більшості випадків причиною стають серцево-судинні захворювання. Про них може свідчити навіть задишка. Часто причиною можуть стати хронічні захворювання, про які люди навіть не здогадуються. А іноді до відхилень може призвести неправильне харчування, нездоровий режим сну, куріння чи зловживання алкоголем.Водіїв громадського транспорту зобов’язують періодично проходити повний медогляд, аби на дорогах не траплялися надзвичайні ситуації. Однак медики зауважують: чимало водіїв, поки не припече, просто так до лікарів не ходять. А від раптових смертей не застрахований ніхто.

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