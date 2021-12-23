У місті на Волині горіло горище будівлі. ФОТО.ВІДЕО





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



Повідомлення про пожежу надійшло до служби 101 о 13:36.



За 4 хвилини за викликом прибули рятувальники 7 ДПРЧ у складі двох відділень. З’ясувалося, що пожежа, що виникла на горищі цегляної господарської споруди, охопила перекриття, поширилася на речі домашнього вжитку й сягнула покрівлі.



О 14:04 рятувальники локалізували горіння, о 14:07 – ліквідували.



Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 лютого у місті Володимирі на вулиці Київській горіла господарська будівля.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Повідомлення про пожежу надійшло до служби 101 о 13:36.За 4 хвилини за викликом прибули рятувальники 7 ДПРЧ у складі двох відділень. З’ясувалося, що пожежа, що виникла на горищі цегляної господарської споруди, охопила перекриття, поширилася на речі домашнього вжитку й сягнула покрівлі.О 14:04 рятувальники локалізували горіння, о 14:07 – ліквідували.Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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