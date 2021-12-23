У місті на Волині горіло горище будівлі. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 09:58
22 лютого у місті Володимирі на вулиці Київській горіла господарська будівля.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу надійшло до служби 101 о 13:36.
За 4 хвилини за викликом прибули рятувальники 7 ДПРЧ у складі двох відділень. З’ясувалося, що пожежа, що виникла на горищі цегляної господарської споруди, охопила перекриття, поширилася на речі домашнього вжитку й сягнула покрівлі.
О 14:04 рятувальники локалізували горіння, о 14:07 – ліквідували.
Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу надійшло до служби 101 о 13:36.
За 4 хвилини за викликом прибули рятувальники 7 ДПРЧ у складі двох відділень. З’ясувалося, що пожежа, що виникла на горищі цегляної господарської споруди, охопила перекриття, поширилася на речі домашнього вжитку й сягнула покрівлі.
О 14:04 рятувальники локалізували горіння, о 14:07 – ліквідували.
Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині горіло горище будівлі. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 09:58
Майже 800 хворих та 5 смертей: коронавірус на Волині
Сьогодні, 09:28
Курс валют у Луцьку на 23 лютого
Сьогодні, 09:21
Медіа