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У місті на Волині горіло горище будівлі. ФОТО.ВІДЕО

У місті на Волині горіло горище будівлі. ФОТО.ВІДЕО
22 лютого у місті Володимирі на вулиці Київській горіла господарська будівля.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Повідомлення про пожежу надійшло до служби 101 о 13:36.

За 4 хвилини за викликом прибули рятувальники 7 ДПРЧ у складі двох відділень. З’ясувалося, що пожежа, що виникла на горищі цегляної господарської споруди, охопила перекриття, поширилася на речі домашнього вжитку й сягнула покрівлі.
У місті на Волині горіло горище будівлі. ФОТО.ВІДЕО

О 14:04 рятувальники локалізували горіння, о 14:07 – ліквідували.

Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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Теги: Волинь, Володимир, горище, пожежа
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