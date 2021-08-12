У Ковелі чоловік влаштував стрілянину, поранивши свого знайомого
Сьогодні, 10:43
Інцидент трапився учора, 22 лютого, у місті Ковель. Під час конфлікту 48-річний місцевий житель вистрелив із предмета, схожого на пістолет у 42-річного знайомого.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Постраждалий отримав тілесні ушкодження. Не госпіталізовувався. З відповідною заявою він звернувся у поліцію.
Стартовий пістолет, з ознаками переробки, правоохоронці вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Триває перевірка.
Нині вирішується питання про внесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне легке тілесне ушкодження.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Постраждалий отримав тілесні ушкодження. Не госпіталізовувався. З відповідною заявою він звернувся у поліцію.
Стартовий пістолет, з ознаками переробки, правоохоронці вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Триває перевірка.
Нині вирішується питання про внесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне легке тілесне ушкодження.
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