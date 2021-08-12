У Ковелі чоловік влаштував стрілянину, поранивши свого знайомого

Інцидент трапився учора, 22 лютого, у місті Ковель. Під час конфлікту 48-річний місцевий житель вистрелив із предмета, схожого на пістолет у 42-річного знайомого.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Постраждалий отримав тілесні ушкодження. Не госпіталізовувався. З відповідною заявою він звернувся у поліцію.Стартовий пістолет, з ознаками переробки, правоохоронці вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.Триває перевірка.Нині вирішується питання про внесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне легке тілесне ушкодження.