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На Волині п`яний водій вантажівки намагався за гроші відкупитись від патрульних. ФОТО

На Волині п`яний водій вантажівки намагався за гроші відкупитись від патрульних. ФОТО
23 лютого під час патрулювання у с. Залісці Луцького району працівники наряду реагування патрульної поліції помітили вантажівку «Камаз», яка рухалася з порушенням правил дорожнього руху.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Зупинивши водія, у нього виявили ознаки алкогольного спяніння.

Після проведення освідування правоохоронці встановили, що 52-річний керманич перебуває напідпитку - 0,6 проміле алкоголю.

Під час спілкування з працівниками поліції водій, незважаючи на попередження про відповідальність, неодноразово намагався надати їм неправомірну вигоду у сумі 1200 гривень. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу, яка задокументувала цей факт.
На Волині п`яний водій вантажівки намагався за гроші відкупитись від патрульних. ФОТО

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
На Волині п`яний водій вантажівки намагався за гроші відкупитись від патрульних. ФОТО

Окрім того, поліцейські склали щодо водія адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) КУпАП.

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Теги: Волинь, поліція, хабар, водій
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