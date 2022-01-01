У якому стані дорога на Волині, де нещодавно застряг рейсовий автобус. ВІДЕО





Про це розповів Микола Комаровський.



Ями ліквідовують з допомогою відфрезерованого асфальту.



"На одній з проблемних ділянок були проведені підготовчі роботи. Як тільки погода буде дозволяти, то дві ділянки засиплють щебенем", – зазначив Микола Комаровський і додав, що якщо дорогою їздитимуть лісовози – покриття знову зіпсується.



Світлини дороги після проведення робіт надіслав місцевий житель Юрій Іванчик. Чоловік розповів, що частина вибоїн засипана, частина – ні.



Дорогою біля села Кукуріки, говорить чоловік, наразі продовжують їздити лісовози.



Зі слів лісничого Головнянського лісництва Олександра Куця, возити продукцію цією дорогою почали з нового року.



"Вивозити будемо ще дві машини й будуть закриті ділянки. Більш нічого не будемо вивозити. Зараз тільки підсохне, стане стабільна погода й ми погрейдеруємо дорогу, поладимо", – сказав лісничий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорогу до села Кукуріки в Ковельському районі, де раніше автобус загруз у багнюці почали засипати асфальтом.Про це розповів Суспільному речник Служба місцевих автомобільних дорігЯми ліквідовують з допомогою відфрезерованого асфальту."На одній з проблемних ділянок були проведені підготовчі роботи. Як тільки погода буде дозволяти, то дві ділянки засиплють щебенем", – зазначив Микола Комаровський і додав, що якщо дорогою їздитимуть лісовози – покриття знову зіпсується.Світлини дороги після проведення робіт надіслав місцевий житель. Чоловік розповів, що частина вибоїн засипана, частина – ні.Дорогою біля села Кукуріки, говорить чоловік, наразі продовжують їздити лісовози.Зі слів лісничого Головнянського лісництва, возити продукцію цією дорогою почали з нового року."Вивозити будемо ще дві машини й будуть закриті ділянки. Більш нічого не будемо вивозити. Зараз тільки підсохне, стане стабільна погода й ми погрейдеруємо дорогу, поладимо", – сказав лісничий.

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