вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У якому стані дорога на Волині, де нещодавно застряг рейсовий автобус. ВІДЕО

У якому стані дорога на Волині, де нещодавно застряг рейсовий автобус. ВІДЕО
Дорогу до села Кукуріки в Ковельському районі, де раніше автобус загруз у багнюці почали засипати асфальтом.

Про це розповів Суспільному речник Служба місцевих автомобільних доріг Микола Комаровський.

Ями ліквідовують з допомогою відфрезерованого асфальту.

"На одній з проблемних ділянок були проведені підготовчі роботи. Як тільки погода буде дозволяти, то дві ділянки засиплють щебенем", – зазначив Микола Комаровський і додав, що якщо дорогою їздитимуть лісовози – покриття знову зіпсується.

Світлини дороги після проведення робіт надіслав місцевий житель Юрій Іванчик. Чоловік розповів, що частина вибоїн засипана, частина – ні.
У якому стані дорога на Волині, де нещодавно застряг рейсовий автобус. ВІДЕО

Дорогою біля села Кукуріки, говорить чоловік, наразі продовжують їздити лісовози.

Зі слів лісничого Головнянського лісництва Олександра Куця, возити продукцію цією дорогою почали з нового року.

"Вивозити будемо ще дві машини й будуть закриті ділянки. Більш нічого не будемо вивозити. Зараз тільки підсохне, стане стабільна погода й ми погрейдеруємо дорогу, поладимо", – сказав лісничий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Кукуріки, застряг автобус, дорога, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На волинській трасі водій влетів у відбійник
Сьогодні, 11:33
Скандальному підприємцеві таки дозволять викупити ділянку на автостанції у Луцьку
Сьогодні, 11:25
У якому стані дорога на Волині, де нещодавно застряг рейсовий автобус. ВІДЕО
Сьогодні, 11:17
На Волині п`яний водій вантажівки намагався за гроші відкупитись від патрульних. ФОТО
Сьогодні, 11:02
У Ковелі чоловік влаштував стрілянину, поранивши свого знайомого
Сьогодні, 10:43
Схожі новини
На Волині ремонтують дорогу до пункту пропуску «Ягодин» На Волині ремонтують дорогу до пункту пропуску «Ягодин»
22 лютий, 13:10
Коли у волинському селі відремонтують дорогу, на якій застряг автобус. ВІДЕО Коли у волинському селі відремонтують дорогу, на якій застряг автобус. ВІДЕО
18 лютий, 08:35
Дорога у волинському селі перетворюється у болото: коли чекати ремонту. ВІДЕО Дорога у волинському селі перетворюється у болото: коли чекати ремонту. ВІДЕО
15 лютий, 15:50
Веде до Бресту: на Волині відремонтують дорогу, на якій ніколи не було асфальту. ВІДЕО Веде до Бресту: на Волині відремонтують дорогу, на якій ніколи не було асфальту. ВІДЕО
03 лютий, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На волинській трасі водій влетів у відбійник
Сьогодні, 11:33
 0
Скандальному підприємцеві таки дозволять викупити ділянку на автостанції у Луцьку
Сьогодні, 11:25
 0
У якому стані дорога на Волині, де нещодавно застряг рейсовий автобус. ВІДЕО
Сьогодні, 11:17
 0
На Волині п`яний водій вантажівки намагався за гроші відкупитись від патрульних. ФОТО
Сьогодні, 11:02
 0
У Ковелі чоловік влаштував стрілянину, поранивши свого знайомого
Сьогодні, 10:43
 0
Медіа
відео
1/8