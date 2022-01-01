У якому стані дорога на Волині, де нещодавно застряг рейсовий автобус. ВІДЕО
Сьогодні, 11:17
Дорогу до села Кукуріки в Ковельському районі, де раніше автобус загруз у багнюці почали засипати асфальтом.
Про це розповів Суспільному речник Служба місцевих автомобільних доріг Микола Комаровський.
Ями ліквідовують з допомогою відфрезерованого асфальту.
"На одній з проблемних ділянок були проведені підготовчі роботи. Як тільки погода буде дозволяти, то дві ділянки засиплють щебенем", – зазначив Микола Комаровський і додав, що якщо дорогою їздитимуть лісовози – покриття знову зіпсується.
Світлини дороги після проведення робіт надіслав місцевий житель Юрій Іванчик. Чоловік розповів, що частина вибоїн засипана, частина – ні.
Дорогою біля села Кукуріки, говорить чоловік, наразі продовжують їздити лісовози.
Зі слів лісничого Головнянського лісництва Олександра Куця, возити продукцію цією дорогою почали з нового року.
"Вивозити будемо ще дві машини й будуть закриті ділянки. Більш нічого не будемо вивозити. Зараз тільки підсохне, стане стабільна погода й ми погрейдеруємо дорогу, поладимо", – сказав лісничий.
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Про це розповів Суспільному речник Служба місцевих автомобільних доріг Микола Комаровський.
Ями ліквідовують з допомогою відфрезерованого асфальту.
"На одній з проблемних ділянок були проведені підготовчі роботи. Як тільки погода буде дозволяти, то дві ділянки засиплють щебенем", – зазначив Микола Комаровський і додав, що якщо дорогою їздитимуть лісовози – покриття знову зіпсується.
Світлини дороги після проведення робіт надіслав місцевий житель Юрій Іванчик. Чоловік розповів, що частина вибоїн засипана, частина – ні.
Дорогою біля села Кукуріки, говорить чоловік, наразі продовжують їздити лісовози.
Зі слів лісничого Головнянського лісництва Олександра Куця, возити продукцію цією дорогою почали з нового року.
"Вивозити будемо ще дві машини й будуть закриті ділянки. Більш нічого не будемо вивозити. Зараз тільки підсохне, стане стабільна погода й ми погрейдеруємо дорогу, поладимо", – сказав лісничий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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