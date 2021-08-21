Лучанка Ольга Коритнєва, яка поборола рак, просить допомоги для свого сина. ФОТО. ВІДЕО

Ольги Коритнєвої, справді вражають. Свого часу жінці вдалося здолати рак і, попри поставлений медиками діагноз – непліддя – народити двох діток. Та, на жаль, колишня чиновниця навіть у страшному сні не могла уявити, що незабаром вступить у надскладну боротьбу за життя сина.



Про труднощі, які спіткали на життєвому шляху, вона розповіла



Нещодавно трирічному сину колишньої заступниці директора департаменту молодіжної політики та спорту Луцької міської ради Ольги Коритнєвої Даміану Пономарчуку поставили страшний діагноз – двосторонній рак нирок (нефробластома, V стадія). І сьогодні його майбутнє під великою загрозою страшної хвороби.



На фото Даміан Пономарчук (праворуч) з братиком Ернестом



Рак нирок – це одна із найбільш підлих дитячих онкологічних недуг



Донедавна хлопчик ходив на плавання, відвідував садочок та вів активний спосіб життя. Більше того, зі слів його мами, до моменту виявлення онкології зростав абсолютно здоровою дитиною і ніколи не хворів.



«Даміанчик у нас – юний плавець. Він з двох місяців займається раннім плаванням, а з двох років плаває самостійно, швидше, ніж я. Вода – це його любов і найбільше захоплення. До моменту виявлення раку нирок син не хворів узагалі. Ми не знали, що це таке, коли дитина пропускає дитячий садочок через застуду. Він завжди був і є міцним горішком», – розповідає мама хлопчика.



Жінка зазначила, що рак нирок – це одна із найбільш підлих дитячих онкологічних недуг.



«Хвороба фактично не проявляє себе ніяк. Нирки в дітей не болять, не зникає апетит чи інтерес до життя. Але нас врятував випадок. У свої майже три з половиною роки Даміан не міг відівчитися від підгузків. Хай як ми з цим боролися, нічого з тим не могли зробити. Одного дня прокинулися і під час заміни підгузка зауважили свіжу кров. Зателефонували до сімейного лікаря, подумали, що, можливо, застудився на заняттях з плавання. Але після результатів УЗД мені наче вилили відро холодної води на голову. Лікарка не стала надто церемонитися і прямо сказала, що у дитини пухлина й навряд чи доброякісна», – зітхає пані Ольга.



«Якби не випадок, хворобу виявили б на останній термінальній стадії»



Вже пізніше лікарі повідомили шокованим батькам, що якби дитина просто сходила в туалет і спустила би воду, то, найімовірніше, хворобу виявили б занадто пізно, на останній термінальній стадії, коли метастази розповсюдилися б по всьому організму. Так трапляється у 70% випадків.



На жаль, рак уразив дві нирки маленького Даміана. Але медики дають надію на те, що одну все-таки зможуть врятувати.



Так, під час першого діагностичного обстеження хлопчика стало відомо, що одна його нирка уражена на 70%. Вже тоді орган фактично не працював і його, найімовірніше, видалять. Натомість попри те, що в іншій нирці виявили невеликий кістозний утвір, є шанс її вилікувати і зберегти.



«Зазвичай у випадку онкології хворий орган видаляють, але, на жаль, третьої нирки в дитини немає», – каже мати.



Австрійські медики погодились лікувати з дослідницьких міркувань



Вилікувати хлопчика пообіцяли в одній із провідних клінік Барселони, але час йшов не на користь Даміана, а необхідну суму батькам зібрати не вдалося.



Але вкотре врятував випадок.



«До вильоту в Барселону лишились лічені дні, а коштів катастрофічно не вистачало, і ми злякались. Злякались, що через фінансову скруту втратимо шанс врятувати свою дитину, перебуваючи на середнині шляху до одужання. Але, певно, ми не такі погані люди, адже не надто близькі знайомі, попросивши в нас КТ, результати аналізів та УЗД, особисто віднесли документи в Шпиталь Святої Анни у Відні – клініку, яка входить до десятки найкращих дитячих лікарень світу. Досягнення цього лікувального закладу – один з найвищих в світі показників повного одужання від лейкемії та нефробластоми. Так, наступного дня ми отримали лист із запрошенням на лікування на пільгових умовах, адже їм цікавий з дослідницьких міркувань саме наш випадок! Звісно, ми не могли втратити такий шанс і 14 лютого вилетіли в Австрію», – розповідає Ольга.



Жінка каже, що попри важку недугу, Даміан залишився дуже активною дитиною. Жартує, що маленький непосида вже встиг перевернути палату догори дриґом.



«В усвідомленні більшості людей хвора на рак дитина обов’язково має бути прикованою до ліжка чи колісного візка, не може самостійно себе обслуговувати, у неї постійно щось болить. Але це не завжди так! Даміан обожнює сміятися, гратися. Любить «Щенячий патруль», як і багато дітей у його віці. Донедавна ходив і в садочок, але коли ми почали перший курс хіміотерапії, відвідування дошкільного закладу опинилося під жорсткою забороною, тому що під час пандемії дитина ризикує підхопити будь-що, а у подальшому це може дуже негативно відбитися на його здоров’ї. Адже у період прийому хімії повністю падає імунна система і організм не може боротися із хворобами. А так це звичайна допитлива дитина, яка прагне до нових знань», – з гордістю розповідає лучанка.



І справді, хлопчик на льоту схоплює іноземні мови. Вже під час третього дня перебування у віденській лікарні вітався з медиками німецькою.



«Медсестри та лікарі звертаються до Даміана німецькою мовою, і він дивним чином розуміє, що від нього хочуть. Він дуже яскраво реагує на все, що відбувається навколо нього. Палату називає домом», – усміхається жінка.



Зі слів Ольги Коритнєвої, поки що дитина не розуміє, що перебуває далеко від дому. Як і не розуміє, що має важку недугу.



«Я радію, що син до кінця не розуміє і не усвідомлює складності ситуації. Звісно, якщо процедури та обстеження йому не подобаються, він не приховує емоцій, не показує, що все добре, якщо це не так. Не вміє. Але у нас дуже хороша відповідь на хіміотерапію. Обидві пухлини почали зменшуватися. Ми маємо велику надію, що у результаті хіміотерапії менша пухлина зникне і нирку вдасться зберегти», – вірить у перемогу сина мама.



Кожен ранок починається зі слів: «Привіт, мій маленький Чемпіоне»



Лучанка зізнається, що їй було дуже боляче й важко звертатись до людей і просити допомоги через хворобу сина. Але заради порятунку кровиночки жінка переступила через себе й надала розголосу ситуації:



«Мене часто запитують, чи я плачу, чи важко мені. Але я не маю права плакати або розкисати. Ми з чоловіком мусимо бути борцями, бо бореться наша дитина. Можливо, в силу свого віку він не до кінця розуміє, що відбувається, але точно знає, що щось недобре. І що буде з психологічним станом дитини, якщо ми сядемо і будемо над ним плакати? Тому ранок ми починаємо зі слів: «Привіт, мій маленький Чемпіоне». Він ці слова відчуває і вірить в нас. А якщо син перестане вірити в нас, то точно не одужає».



Станом на сьогодні у віденській клініці Даміан Пономарчук проходить повне обстеження. Після цього на дитину чекає найважливіший етап на шляху до одужання – операція.



«Від операції залежатиме 80% успіху подальшого лікування. Саме тоді, після гістології, остаточно будемо знати, чи висококанцерогенна пухлина, чи немає метастазів у інших органах. Тоді ж лікарі визначать, скільки попереду сеансів хіміотерапії, чи потрібна променева терапія. При поступленні ми заплатили 50 тисяч євро обов’язкового внеску. Остаточну суму скажуть після повного обстеження. Попередньо вона становитиме близько 200 тисяч євро. У разі відсутності коштів нам надають безплатне розтермінування суми до трьох років. Сподіваємося, знову ж, ще на пільги. Наразі зібрали лише близько 80 тисяч євро (це з врахуванням суми, яку вже заплатили). Зазначу, що перебування в клініці без обстежень та маніпуляцій коштує 1800 євро за добу. За найоптимістичними прогнозами, лікування триватиме не менш як пів року», – розповіла Ольга й додала, що загалом хлопчик почувається добре, лише іноді його турбують головні болі.



«Я розумію, що це лише початок на довгому шляху до одужання, адже попереду – довгі місяці лікування. Втім щиро впевнена, що ми все зробили правильно. Зробили, як підказували розум, інтуїція та батьківське серце! Дякуємо кожному з вас за кожну гривню, долар, форінт, злотий чи євро. Дякуємо за ваше тепло та підтримку, за те, що вперше у житті повірила в людську небайдужість! Ви неймовірні! А ще я привселюдно обіцяю, що в день, коли ми подолаємо страшну недугу сина, наша сім'я обов'язково стане волонтерити у напрямку спасіння онкохворих діток! Вибачте, що просимо не зупиняти збір, адже нам так і не вдалось зібрати повної суми, навіть з урахуванням пільг. Але тепер ми хоча б маємо час!» – звертається мати до чуйних серцем людей.



Реквізити для допомоги:



4441114457144176



ПОНОМАРЧУК ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ – тато (МОНОБАНК);



5168745031250951



КОРИТНЄВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА – мама (ПРИВАТБАНК); ІПН 3149704529



5375418808195531



ПОНОМАРЧУК ОЛЕКСАНДР (ВАЛЮТНА КАРТКА);



IBAN – UA233052990262086400927854000, BIC PBANUA2XLVI



PayPal – [email protected]

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І сьогодні його майбутнє під великою загрозою страшної хвороби.На фото Даміан Пономарчук (праворуч) з братиком ЕрнестомДонедавна хлопчик ходив на плавання, відвідував садочок та вів активний спосіб життя. Більше того, зі слів його мами, до моменту виявлення онкології зростав абсолютно здоровою дитиною і ніколи не хворів.«Даміанчик у нас – юний плавець. Він з двох місяців займається раннім плаванням, а з двох років плаває самостійно, швидше, ніж я. Вода – це його любов і найбільше захоплення. До моменту виявлення раку нирок син не хворів узагалі. Ми не знали, що це таке, коли дитина пропускає дитячий садочок через застуду. Він завжди був і є міцним горішком», – розповідає мама хлопчика.Жінка зазначила, що рак нирок – це одна із найбільш підлих дитячих онкологічних недуг.«Хвороба фактично не проявляє себе ніяк. Нирки в дітей не болять, не зникає апетит чи інтерес до життя. Але нас врятував випадок. У свої майже три з половиною роки Даміан не міг відівчитися від підгузків. Хай як ми з цим боролися, нічого з тим не могли зробити. Одного дня прокинулися і під час заміни підгузка зауважили свіжу кров. Зателефонували до сімейного лікаря, подумали, що, можливо, застудився на заняттях з плавання. Але після результатів УЗД мені наче вилили відро холодної води на голову. Лікарка не стала надто церемонитися і прямо сказала, що у дитини пухлина й навряд чи доброякісна», – зітхає пані Ольга.Вже пізніше лікарі повідомили шокованим батькам, що якби дитина просто сходила в туалет і спустила би воду, то, найімовірніше, хворобу виявили б занадто пізно, на останній термінальній стадії, коли метастази розповсюдилися б по всьому організму. Так трапляється у 70% випадків.На жаль, рак уразив дві нирки маленького Даміана. Але медики дають надію на те, що одну все-таки зможуть врятувати.Так, під час першого діагностичного обстеження хлопчика стало відомо, що одна його нирка уражена на 70%. Вже тоді орган фактично не працював і його, найімовірніше, видалять. Натомість попри те, що в іншій нирці виявили невеликий кістозний утвір, є шанс її вилікувати і зберегти.«Зазвичай у випадку онкології хворий орган видаляють, але, на жаль, третьої нирки в дитини немає», – каже мати.Вилікувати хлопчика пообіцяли в одній із провідних клінік Барселони, але час йшов не на користь Даміана, а необхідну суму батькам зібрати не вдалося.Але вкотре врятував випадок.«До вильоту в Барселону лишились лічені дні, а коштів катастрофічно не вистачало, і ми злякались. Злякались, що через фінансову скруту втратимо шанс врятувати свою дитину, перебуваючи на середнині шляху до одужання. Але, певно, ми не такі погані люди, адже не надто близькі знайомі, попросивши в нас КТ, результати аналізів та УЗД, особисто віднесли документи в Шпиталь Святої Анни у Відні – клініку, яка входить до десятки найкращих дитячих лікарень світу. Досягнення цього лікувального закладу – один з найвищих в світі показників повного одужання від лейкемії та нефробластоми. Так, наступного дня ми отримали лист із запрошенням на лікування на пільгових умовах, адже їм цікавий з дослідницьких міркувань саме наш випадок! Звісно, ми не могли втратити такий шанс і 14 лютого вилетіли в Австрію», – розповідає Ольга.Жінка каже, що попри важку недугу, Даміан залишився дуже активною дитиною. Жартує, що маленький непосида вже встиг перевернути палату догори дриґом.«В усвідомленні більшості людей хвора на рак дитина обов’язково має бути прикованою до ліжка чи колісного візка, не може самостійно себе обслуговувати, у неї постійно щось болить. Але це не завжди так! Даміан обожнює сміятися, гратися. Любить «Щенячий патруль», як і багато дітей у його віці. Донедавна ходив і в садочок, але коли ми почали перший курс хіміотерапії, відвідування дошкільного закладу опинилося під жорсткою забороною, тому що під час пандемії дитина ризикує підхопити будь-що, а у подальшому це може дуже негативно відбитися на його здоров’ї. Адже у період прийому хімії повністю падає імунна система і організм не може боротися із хворобами. А так це звичайна допитлива дитина, яка прагне до нових знань», – з гордістю розповідає лучанка.І справді, хлопчик на льоту схоплює іноземні мови. Вже під час третього дня перебування у віденській лікарні вітався з медиками німецькою.«Медсестри та лікарі звертаються до Даміана німецькою мовою, і він дивним чином розуміє, що від нього хочуть. Він дуже яскраво реагує на все, що відбувається навколо нього. Палату називає домом», – усміхається жінка.Зі слів Ольги Коритнєвої, поки що дитина не розуміє, що перебуває далеко від дому. Як і не розуміє, що має важку недугу.«Я радію, що син до кінця не розуміє і не усвідомлює складності ситуації. Звісно, якщо процедури та обстеження йому не подобаються, він не приховує емоцій, не показує, що все добре, якщо це не так. Не вміє. Але у нас дуже хороша відповідь на хіміотерапію. Обидві пухлини почали зменшуватися. Ми маємо велику надію, що у результаті хіміотерапії менша пухлина зникне і нирку вдасться зберегти», – вірить у перемогу сина мама.Лучанка зізнається, що їй було дуже боляче й важко звертатись до людей і просити допомоги через хворобу сина. Але заради порятунку кровиночки жінка переступила через себе й надала розголосу ситуації:«Мене часто запитують, чи я плачу, чи важко мені. Але я не маю права плакати або розкисати. Ми з чоловіком мусимо бути борцями, бо бореться наша дитина. Можливо, в силу свого віку він не до кінця розуміє, що відбувається, але точно знає, що щось недобре. І що буде з психологічним станом дитини, якщо ми сядемо і будемо над ним плакати? Тому ранок ми починаємо зі слів: «Привіт, мій маленький Чемпіоне». Він ці слова відчуває і вірить в нас. А якщо син перестане вірити в нас, то точно не одужає».Станом на сьогодні у віденській клініці Даміан Пономарчук проходить повне обстеження. Після цього на дитину чекає найважливіший етап на шляху до одужання – операція.«Від операції залежатиме 80% успіху подальшого лікування. Саме тоді, після гістології, остаточно будемо знати, чи висококанцерогенна пухлина, чи немає метастазів у інших органах. Тоді ж лікарі визначать, скільки попереду сеансів хіміотерапії, чи потрібна променева терапія. При поступленні ми заплатили 50 тисяч євро обов’язкового внеску. Остаточну суму скажуть після повного обстеження. Попередньо вона становитиме близько 200 тисяч євро. У разі відсутності коштів нам надають безплатне розтермінування суми до трьох років. Сподіваємося, знову ж, ще на пільги. Наразі зібрали лише близько 80 тисяч євро (це з врахуванням суми, яку вже заплатили). Зазначу, що перебування в клініці без обстежень та маніпуляцій коштує 1800 євро за добу. За найоптимістичними прогнозами, лікування триватиме не менш як пів року», – розповіла Ольга й додала, що загалом хлопчик почувається добре, лише іноді його турбують головні болі.«Я розумію, що це лише початок на довгому шляху до одужання, адже попереду – довгі місяці лікування. Втім щиро впевнена, що ми все зробили правильно. Зробили, як підказували розум, інтуїція та батьківське серце! Дякуємо кожному з вас за кожну гривню, долар, форінт, злотий чи євро. Дякуємо за ваше тепло та підтримку, за те, що вперше у житті повірила в людську небайдужість! Ви неймовірні! А ще я привселюдно обіцяю, що в день, коли ми подолаємо страшну недугу сина, наша сім'я обов'язково стане волонтерити у напрямку спасіння онкохворих діток! Вибачте, що просимо не зупиняти збір, адже нам так і не вдалось зібрати повної суми, навіть з урахуванням пільг. Але тепер ми хоча б маємо час!» – звертається мати до чуйних серцем людей.

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