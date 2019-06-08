Шахрай вкрав з кредитки волинянина майже 15 тисяч гривень

На початку лютого 19-річний житель Устилуга через відповідне програмне забезпечення перераховував із кредитної картки 43-річного волинянина гроші на власний рахунок.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Загалом зловмисник вкрав із кредитки потерпілого майже 15 тисяч гривень.Співробітники сектору кримінальної поліції Володимир-Волинського РВП викрили зловмисника. За фактами крадіжок слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри у скоєних злочинах. Санкція статті передбачає передбачає арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Триває досудове слідство.