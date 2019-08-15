Скандальному підприємцеві таки дозволять викупити ділянку на автостанції у Луцьку

Підприємцеві, який має торгові точки на автостанції, надали дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на автостанції №1, площею 0,0472 га.Рішення про надання дозволу прийняли під час сесії Луцької міської ради 23 лютого.Зауважимо, що аналогічне питання розглядали і під час сесії 27 січня, але тодіНині ж під час сесії виступила заступник голови правління ПрАТ «ВОПАС». Остання зауважила, що ділянка розташована в межах цілісного майнового комплексу № 1 і щодо неї вже декілька років тривають судові баталії між ПрАТ «ВОПАС» та підприємцем, тож він хоче використати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки як аргумент у судовому засіданні. За словами Гітун, не варто надавати цей дозвіл. Більше того, вона просила зняти питання з порядку денного.Наразі торгові точки підприємця на автостанції – це пивний бар і магазин «Черемош», який торгує спиртними напоями. Дотепер він здійснював їх на землі, яку мав в оренді.«Ця земельна ділянка має П-подібну форму. Посередині розташований наш підземний туалет. Яким чином він у випадку викупу має обслуговуватися? Ми влітку його відремонтували і хотіли облаштувати тут не лише туалет, але й укриття, оскільки зараз є така потреба. На цій ділянці – і наші комунікації. Не руйнуйте об’єкт інфраструктури», - звернулася до депутатів Наталія Гітун.На захист Юрія Геруна виступив його адвокат. Він зауважив, що підземний туалет на території автостанції побудований ще у 60-х роках минулого століття, але він не використовується і не, за словами Кучми, не входить у територію кадастровим номером, яка надана в оренду Геруну.«Право на викуп земельної ділянки Юрій Герун як підприємець і як орендар має. Але наразі йдеться про проміжний етап – дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки», – сказав адвокат.Зрештою, за те, аби таки надати дозвіл Геруну на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що фактично означає дозвіл на викуп, проголосували 33 депутати.Нагадаємо, у серпні 2018 року на автостанції заявили про. Навіть погрожували закрити автостанцію та. Тоді ж, влітку 2018 року, на автостанції під час виконання робіт людьми підприємця Юрія Геруна відбулася суперечка між ним та юристкоюпід час якої, за її словами, підприємець. Згодом через цей інцидент теж тривали суди.