У двох волинян поліцейські вилучили амфетамін та марихуану. ФОТО

Учора, 22 лютого, по вулиці Лесі України в Устилузі поліцейські вилучили у 54-річного місцевого жителя речовину, схожу на амфетамін. Встановлено, що психотроп чоловік отримав на службі доставки.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Заходи, у рамках реалізації оперативної інформації, проводили співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в області спільно з місцевими поліцейськими.Сума вилученого амфетаміну становить близько 3 тис. грн.Цього ж дня у Ковелі, під час проведення превентивних заходів за місцем проживання місцевого жителя, дільничні офіцери поліції виявили скляну речовиною, схожою на марихуану. Її також вилучили.Обидва факти зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання про відкриття за цими фактами кримінальних проваджень за ст. 309 Кримінального кодексу України.