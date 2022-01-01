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У двох волинян поліцейські вилучили амфетамін та марихуану. ФОТО

У двох волинян поліцейські вилучили амфетамін та марихуану. ФОТО
Учора, 22 лютого, по вулиці Лесі України в Устилузі поліцейські вилучили у 54-річного місцевого жителя речовину, схожу на амфетамін. Встановлено, що психотроп чоловік отримав на службі доставки.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Заходи, у рамках реалізації оперативної інформації, проводили співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в області спільно з місцевими поліцейськими.

Сума вилученого амфетаміну становить близько 3 тис. грн.

Цього ж дня у Ковелі, під час проведення превентивних заходів за місцем проживання місцевого жителя, дільничні офіцери поліції виявили скляну речовиною, схожою на марихуану. Її також вилучили.
У двох волинян поліцейські вилучили амфетамін та марихуану. ФОТО

Обидва факти зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання про відкриття за цими фактами кримінальних проваджень за ст. 309 Кримінального кодексу України.

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Теги: Волинь, Володимир, наркотики
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