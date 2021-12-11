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На волинській трасі водій влетів у відбійник

На волинській трасі водій влетів у відбійник
На міжнародній автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) автомобіль наїхав на відбійник.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Сьогодні, близько 7-ї ранку, волинські патрульні отримали повідомлення про ДТП на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) 405км + 500м.

27-річний водій Skoda Fabia не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не обрав безпечної швидкості, внаслідок чого здійснив наїзд на відбійник.

Керманич не травмувався і відмовився від медичної допомоги.

Автомобіль зазнав механічних пошкоджень із матеріальними збитками.

Патрульні склали відповідні адміністративні матеріали.
На волинській трасі водій влетів у відбійник

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Теги: ДТП, Волинь, траса, відбійник, патрульні
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