На волинській трасі водій влетів у відбійник





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.



Сьогодні, близько 7-ї ранку, волинські патрульні отримали повідомлення про ДТП на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) 405км + 500м.



27-річний водій Skoda Fabia не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не обрав безпечної швидкості, внаслідок чого здійснив наїзд на відбійник.



Керманич не травмувався і відмовився від медичної допомоги.



Автомобіль зазнав механічних пошкоджень із матеріальними збитками.



Патрульні склали відповідні адміністративні матеріали.

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