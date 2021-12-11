На волинській трасі водій влетів у відбійник
Сьогодні, 11:33
На міжнародній автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) автомобіль наїхав на відбійник.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Сьогодні, близько 7-ї ранку, волинські патрульні отримали повідомлення про ДТП на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) 405км + 500м.
27-річний водій Skoda Fabia не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не обрав безпечної швидкості, внаслідок чого здійснив наїзд на відбійник.
Керманич не травмувався і відмовився від медичної допомоги.
Автомобіль зазнав механічних пошкоджень із матеріальними збитками.
Патрульні склали відповідні адміністративні матеріали.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Сьогодні, близько 7-ї ранку, волинські патрульні отримали повідомлення про ДТП на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) 405км + 500м.
27-річний водій Skoda Fabia не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не обрав безпечної швидкості, внаслідок чого здійснив наїзд на відбійник.
Керманич не травмувався і відмовився від медичної допомоги.
Автомобіль зазнав механічних пошкоджень із матеріальними збитками.
Патрульні склали відповідні адміністративні матеріали.
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