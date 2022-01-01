Менше хворих: повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 12:00
Зранку в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 72 пацієнти.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, виписаних більше, ніж госпіталізованих. Їх 10 проти 8. І менше хворих загалом. Під високими потоками кисню перебуває 43 людини, у реанімації - 8, 6 - в критичному стані, 31 - у важкому. За останню добу хворі спожили 900 кг кисню, залишалося майже 16,5 тонн кисню.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, виписаних більше, ніж госпіталізованих. Їх 10 проти 8. І менше хворих загалом. Під високими потоками кисню перебуває 43 людини, у реанімації - 8, 6 - в критичному стані, 31 - у важкому. За останню добу хворі спожили 900 кг кисню, залишалося майже 16,5 тонн кисню.
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