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Менше хворих: повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах

Менше хворих: повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Зранку в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 72 пацієнти.

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, виписаних більше, ніж госпіталізованих. Їх 10 проти 8. І менше хворих загалом. Під високими потоками кисню перебуває 43 людини, у реанімації - 8, 6 - в критичному стані, 31 - у важкому. За останню добу хворі спожили 900 кг кисню, залишалося майже 16,5 тонн кисню.

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Теги: Боголюби, ковідний шпиталь, хворі, коронавірус
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