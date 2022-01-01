Менше хворих: повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах





Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами, виписаних більше, ніж госпіталізованих. Їх 10 проти 8. І менше хворих загалом. Під високими потоками кисню перебуває 43 людини, у реанімації - 8, 6 - в критичному стані, 31 - у важкому. За останню добу хворі спожили 900 кг кисню, залишалося майже 16,5 тонн кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 72 пацієнти.Про це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, виписаних більше, ніж госпіталізованих. Їх 10 проти 8. І менше хворих загалом. Під високими потоками кисню перебуває 43 людини, у реанімації - 8, 6 - в критичному стані, 31 - у важкому. За останню добу хворі спожили 900 кг кисню, залишалося майже 16,5 тонн кисню.

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