вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як президенти Литви та Польщі снідали на WOG поблизу Рівного. ФОТО

Як президенти Литви та Польщі снідали на WOG поблизу Рівного. ФОТО
Під час робочого візиту в Україну президент Литовської Республіки Гітанас Науседа та президент Республіки Польща Анджей Дуда снідали на автозаправній станції WOG поблизу Рівного.

Про це пише 12 канал.

Кортеж президентів завітав на станцію у селі Біла Криниця близько 8-ї ранку у середу, 23 лютого.

Президентські автомобілі супроводжувалися машинами української поліції. Авто Дуди і Науседи заправили «до повного», після чого президенти і їх супроводжувачі взяли каву у приміщенні кафе АЗС.

Президенти сіли за окремим столиком, пили каву, снідали привезеними із собою харчами і жваво про щось говорили не менше як 15 хвилин.

Персонал АЗС, упізнавши високих гостей, попросив дозволу сфотографуватися з ними.

«Гості буди дуже приязні і якісь безпосередньо та позитивно налаштовані. З радістю погодилися сфотографуватися. При тому президент Литви заявив: «У вас працюють дуже добрі люди!» Ми реально були розчулені», – розповідає менеджерка автозаправної станції Наталя Гусєва.
Як президенти Литви та Польщі снідали на WOG поблизу Рівного. ФОТО

«Вирішила їм щось подарувати. Спочатку хотіла наші фірмові подушки-підголівники в дорогу. Втім, їх не виявилося – якраз усі розкупили. Тому я подарувала кожному з президентів наше бамбукове горнятко з логотипом. Вони дякували, щиро усміхалися і робили з нами селфі на свої телефони», – розповіла менеджерка WOG.

Як відомо, президент Литовської Республіки Гітанас Науседа та президент Республіки Польща Анджей Дуда на 23 лютого запланували робочий візит в Україну. У їхніх планах – зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Президенти, Польща, Литовська Республіка, WOG
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Не час для феєрверків: у луцькому парку 900-річчя посилено патрулюватимуть нацгвардійці
Сьогодні, 12:20
В Україні вводять надзвичайний стан
Сьогодні, 12:13
Як президенти Литви та Польщі снідали на WOG поблизу Рівного. ФОТО
Сьогодні, 12:05
Менше хворих: повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 12:00
На території Волині, яка межує з Білоруссю, вводять додаткові режимні обмеження
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
У Польщі в канаві знайшли тіло українки У Польщі в канаві знайшли тіло українки
19 лютий, 04:00
Україна, Британія і Польща оголосили про тристоронній альянс Україна, Британія і Польща оголосили про тристоронній альянс
17 лютий, 17:35
Через «Ягодин» в Україну прибув гуманітарний конвой з Польщі. ВІДЕО Через «Ягодин» в Україну прибув гуманітарний конвой з Польщі. ВІДЕО
03 лютий, 21:35
Куди і чому переїжджають волиняни та як на це вплинув ковід Куди і чому переїжджають волиняни та як на це вплинув ковід
29 січень, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Надзвичайний стан на всій території України: що це означає
Сьогодні, 12:59
 0
У Підгайцях організовують навчання для цивільного населення
Сьогодні, 12:50
 0
На Волині шукають донорів крові для військових
Сьогодні, 12:35
 0
Не час для феєрверків: у луцькому парку 900-річчя посилено патрулюватимуть нацгвардійці
Сьогодні, 12:20
 0
В Україні вводять надзвичайний стан
Сьогодні, 12:13
 0
Медіа
відео
1/8