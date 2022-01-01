Як президенти Литви та Польщі снідали на WOG поблизу Рівного. ФОТО

Гітанас Науседа та президент Республіки Польща Анджей Дуда снідали на автозаправній станції WOG поблизу Рівного.



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Кортеж президентів завітав на станцію у селі Біла Криниця близько 8-ї ранку у середу, 23 лютого.



Президентські автомобілі супроводжувалися машинами української поліції. Авто Дуди і Науседи заправили «до повного», після чого президенти і їх супроводжувачі взяли каву у приміщенні кафе АЗС.



Президенти сіли за окремим столиком, пили каву, снідали привезеними із собою харчами і жваво про щось говорили не менше як 15 хвилин.



Персонал АЗС, упізнавши високих гостей, попросив дозволу сфотографуватися з ними.



«Гості буди дуже приязні і якісь безпосередньо та позитивно налаштовані. З радістю погодилися сфотографуватися. При тому президент Литви заявив: «У вас працюють дуже добрі люди!» Ми реально були розчулені», – розповідає менеджерка автозаправної станції Наталя Гусєва.



«Вирішила їм щось подарувати. Спочатку хотіла наші фірмові подушки-підголівники в дорогу. Втім, їх не виявилося – якраз усі розкупили. Тому я подарувала кожному з президентів наше бамбукове горнятко з логотипом. Вони дякували, щиро усміхалися і робили з нами селфі на свої телефони», – розповіла менеджерка WOG.



Як відомо, президент Литовської Республіки Гітанас Науседа та президент Республіки Польща Анджей Дуда на 23 лютого запланували робочий візит в Україну. У їхніх планах – зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час робочого візиту в Україну президент Литовської Республікита президент Республіки Польщаснідали на автозаправній станції WOG поблизу Рівного.Про це пише 12 канал Кортеж президентів завітав на станцію у селі Біла Криниця близько 8-ї ранку у середу, 23 лютого.Президентські автомобілі супроводжувалися машинами української поліції. Авто Дуди і Науседи заправили «до повного», після чого президенти і їх супроводжувачі взяли каву у приміщенні кафе АЗС.Президенти сіли за окремим столиком, пили каву, снідали привезеними із собою харчами і жваво про щось говорили не менше як 15 хвилин.Персонал АЗС, упізнавши високих гостей, попросив дозволу сфотографуватися з ними.«Гості буди дуже приязні і якісь безпосередньо та позитивно налаштовані. З радістю погодилися сфотографуватися. При тому президент Литви заявив: «У вас працюють дуже добрі люди!» Ми реально були розчулені», – розповідає менеджерка автозаправної станції«Вирішила їм щось подарувати. Спочатку хотіла наші фірмові подушки-підголівники в дорогу. Втім, їх не виявилося – якраз усі розкупили. Тому я подарувала кожному з президентів наше бамбукове горнятко з логотипом. Вони дякували, щиро усміхалися і робили з нами селфі на свої телефони», – розповіла менеджерка WOG.Як відомо, президент Литовської Республіки Гітанас Науседа та президент Республіки Польща Анджей Дуда на 23 лютого запланували робочий візит в Україну. У їхніх планах – зустріч з президентом України

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