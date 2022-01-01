Як президенти Литви та Польщі снідали на WOG поблизу Рівного. ФОТО
Сьогодні, 12:05
Під час робочого візиту в Україну президент Литовської Республіки Гітанас Науседа та президент Республіки Польща Анджей Дуда снідали на автозаправній станції WOG поблизу Рівного.
Про це пише 12 канал.
Кортеж президентів завітав на станцію у селі Біла Криниця близько 8-ї ранку у середу, 23 лютого.
Президентські автомобілі супроводжувалися машинами української поліції. Авто Дуди і Науседи заправили «до повного», після чого президенти і їх супроводжувачі взяли каву у приміщенні кафе АЗС.
Президенти сіли за окремим столиком, пили каву, снідали привезеними із собою харчами і жваво про щось говорили не менше як 15 хвилин.
Персонал АЗС, упізнавши високих гостей, попросив дозволу сфотографуватися з ними.
«Гості буди дуже приязні і якісь безпосередньо та позитивно налаштовані. З радістю погодилися сфотографуватися. При тому президент Литви заявив: «У вас працюють дуже добрі люди!» Ми реально були розчулені», – розповідає менеджерка автозаправної станції Наталя Гусєва.
«Вирішила їм щось подарувати. Спочатку хотіла наші фірмові подушки-підголівники в дорогу. Втім, їх не виявилося – якраз усі розкупили. Тому я подарувала кожному з президентів наше бамбукове горнятко з логотипом. Вони дякували, щиро усміхалися і робили з нами селфі на свої телефони», – розповіла менеджерка WOG.
Як відомо, президент Литовської Республіки Гітанас Науседа та президент Республіки Польща Анджей Дуда на 23 лютого запланували робочий візит в Україну. У їхніх планах – зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
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Про це пише 12 канал.
Кортеж президентів завітав на станцію у селі Біла Криниця близько 8-ї ранку у середу, 23 лютого.
Президентські автомобілі супроводжувалися машинами української поліції. Авто Дуди і Науседи заправили «до повного», після чого президенти і їх супроводжувачі взяли каву у приміщенні кафе АЗС.
Президенти сіли за окремим столиком, пили каву, снідали привезеними із собою харчами і жваво про щось говорили не менше як 15 хвилин.
Персонал АЗС, упізнавши високих гостей, попросив дозволу сфотографуватися з ними.
«Гості буди дуже приязні і якісь безпосередньо та позитивно налаштовані. З радістю погодилися сфотографуватися. При тому президент Литви заявив: «У вас працюють дуже добрі люди!» Ми реально були розчулені», – розповідає менеджерка автозаправної станції Наталя Гусєва.
«Вирішила їм щось подарувати. Спочатку хотіла наші фірмові подушки-підголівники в дорогу. Втім, їх не виявилося – якраз усі розкупили. Тому я подарувала кожному з президентів наше бамбукове горнятко з логотипом. Вони дякували, щиро усміхалися і робили з нами селфі на свої телефони», – розповіла менеджерка WOG.
Як відомо, президент Литовської Республіки Гітанас Науседа та президент Республіки Польща Анджей Дуда на 23 лютого запланували робочий візит в Україну. У їхніх планах – зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
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