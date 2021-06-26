Як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації: поради МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України рекомендує розширити вміст набору для першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру.Рекомендований вміст аптечки для 4 осіб та деякі особливості її застосування:- Рукавички нестерильні — 4 пари- Атравматичні ножиці для розрізання одягу чи взуття- Бинт марлевий стерильний та нестерильний різних розмірів — 5 од.- Бинт еластичний різних розмірів — 2 од.- Гідрогелева протиопікова пов’язка/бинт (не менше 10х10 см) — 2 од.- Термоковдра на поліетиленовій основі- Термометр (не ртутний та у захисному футлярі)- Пакет перев’язувальний індивідуальний стерильний з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою (типу «Ізраїльський бандаж») — 2 од.- Плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легень — 2 од.- Гіпотермічний пакет- Пов’язка (щиток) на око- Пластир бактерицидний різних розмірів — 25 од.- Лейкопластир на нетканій основі (довжиною 3-5 м, шириною 3-5 см)- Серветки стерильні марлеві — 10 од.- Косинка медична перев’язувальна для іммобілізації кінцівок — 2 од.- Гормональна мазь- Антисептик (1 на водній основі, 1 спиртовий)- Знеболювальний/жарознижувальний засіб (1 упаковка)- Ентеросорбент- Таблетки для знезараження води (1 упаковка)- Скотч армований- Маркер для нанесення інформації водостійкийЩо важливо знати під час складання та використання аптечки:- Рукавички обирайте нітрилові або вінілові, не припудрені, свого розміру.- Гормональна мазь потрібна у разі укусів комах чи контактів з отруйними рослинами, що супроводжуються свербежем.- Для обробки ран використовуйте антисептики з вмістом хлоргексидину біглюконату, водного розчину повідон-йоду, октенідину дигідрохлориду. Не використовуйте спиртові розчини йоду чи брильянтового зеленого, перекис водню.- Для дезінфекції рук використовуйте спиртові антисептики.- Для зниження температури тіла та зняття больового синдрому використовуйте ібупрофен/парацетамол відповідно до інструкції або рекомендацій лікаря.- Для дітей передбачте наявність знеболювальних/жарознижувальних у суспензії/супозиторіях.- Ентеросорбенти (активоване вугілля, кремнію діоксид) використовуйте у разі харчових отруєнь, діареї.- Таблетки для знезараження води потрібні для дезінфекції індивідуальних запасів води з неперевірених джерел. Варто використовувати препарати з активною речовиною – дихлорізоціанурат натрію.- Покладіть до аптечки запас ліків, які приймаєте на постійній основі (відповідно до власних потреб та за рекомендацією лікаря, який вас лікує).- Для людей із артеріальною гіпертензією та/або цукровим діабетом рекомендовано взяти до аптечки тонометр та глюкометр із запасом тест-смужок та елементів живлення за необхідності.Також МОЗ публікує рекомендації, що можуть додатково взяти до аптечки люди з відповідними вміннями та навичками:- Засіб для зупинки кровотечі хімічний (бинт кровоспинний тампонувальний з гемостатичним засобом)- Оклюзійну торакальну пов’язку (наліпку) на гелевій основі з клапаном (або без клапана)- Засіб для зупинки кровотечі механічний типу «CAT»- Шину іммобілізаційну гнучку завширшки 10-11 см, завдовжки від 90 см- Назофарингеальний повітровід з лубрикантом- Голку декомпресійну.