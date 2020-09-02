У Підгайцях організовують навчання для цивільного населення

Отримати знання та закріпити навички із надання домедичної допомоги та ознайомитись заходами безпеки під час воєнних дій зможуть мешканці Підгайцівської громади.Про це інформують у пресслужба сільської ради.Вже на цих вихідних, у суботу 26 лютого 2022 року, об 11.00 у Будинку культури села Підгайці досвідчені лектори та інструктори громадського формування «Національні дружини Волині», які пройшли горнило війни на Сході, прочитають лекції про загальну ситуацію у державі, боєздатність Волині та готовність до захисту територій, можливі сценарії розвитку подій, ознайомлять із видами вибухонебезпечних пристроїв та розкажуть як їх оминути, навчать надавати домедичну допомогу, проведуть практичні заняття щодо поводження зі зброєю, допоможуть розібратися з її класифікацією, проінструктують що робити під час активних воєнних дій.Вишкіл підійде, як початківцям у військовій справі, так і тим, хто хоче підтягнути свої знання та відпрацювати навички.