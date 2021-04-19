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На Волині шукають донорів крові для військових

На Волині шукають донорів крові для військових
У Володимирі збирають кров для військових та цивільних громадян, які сьогодні бережуть кордони та суверенітет нашої держави.

З цієї у КП “Володимир-Волинське ТМО” організували благодійну акцію зі збору крові для наших військових, йдеться у фейсбуці лікарні.

Стати донором крові можуть лише повнолітні українці, вага яких перевищує 55 кілограмів. При собі донарам необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Здати кров можна щодня у будні з 8:30 до 14:30 у станції переливання крові, що знаходиться за адресою: вул. Северина Наливайка ,18.

"Закликаємо кожного бути свідомим, адже у сьогоднішній дійсно не простий час навіть краплинка крові дуже цінна, адже може врятувати життя тим, хто береже наш мир і спокій!", – йдеться у дописі.

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Теги: лікарня, донори, кров, військові
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