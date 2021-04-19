На Волині шукають донорів крові для військових





З цієї у КП “Володимир-Волинське ТМО” організували благодійну акцію зі збору крові для наших військових, йдеться у



Стати донором крові можуть лише повнолітні українці, вага яких перевищує 55 кілограмів. При собі донарам необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.



Здати кров можна щодня у будні з 8:30 до 14:30 у станції переливання крові, що знаходиться за адресою: вул. Северина Наливайка ,18.



"Закликаємо кожного бути свідомим, адже у сьогоднішній дійсно не простий час навіть краплинка крові дуже цінна, адже може врятувати життя тим, хто береже наш мир і спокій!", – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі збирають кров для військових та цивільних громадян, які сьогодні бережуть кордони та суверенітет нашої держави.З цієї у КП “Володимир-Волинське ТМО” організували благодійну акцію зі збору крові для наших військових, йдеться у фейсбуці лікарні.Стати донором крові можуть лише повнолітні українці, вага яких перевищує 55 кілограмів. При собі донарам необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.Здати кров можна щодня у будні з 8:30 до 14:30 у станції переливання крові, що знаходиться за адресою: вул. Северина Наливайка ,18."Закликаємо кожного бути свідомим, адже у сьогоднішній дійсно не простий час навіть краплинка крові дуже цінна, адже може врятувати життя тим, хто береже наш мир і спокій!", – йдеться у дописі.

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