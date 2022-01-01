У найбільшій сільській школі Волині продовжать капітальний ремонт. ФОТО
Сьогодні, 16:15
Підгайцівський ліцей, у якому навчається майже 1000 дітей, продовжать утеплювати та замінять дах ще на одному навчальному корпусі.
Про це інформує пресслужба Підгайцівської сільради.
Заступник Підгайцівського сільського голови Леонід Гроголь розповів, що вже готовий робочий проєкт на капітальний ремонт даху та утеплення фасаду 2-х поверхової частини будівлі Підгайцівського ліцею, де зараз навчаються школярі початкової ланки.
Згідно з кошторисною документацією, ремонтні роботи обійдуться місцевому бюджету близько 9 мільйонів гривень.
«Найближчим часом документація має пройти експертизу та буде направлена на оформлення тендерної закупівлі», - зазначив посадовець.
Нагадаємо, що у 2021 році коштом бюджету Підгайцівської сільської ради відремонтували триповерховий корпус ліцею, а фасад навчального закладу пофарбували у яскраві кольори. На ці роботи витратили 4,5 мільйони гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба Підгайцівської сільради.
Заступник Підгайцівського сільського голови Леонід Гроголь розповів, що вже готовий робочий проєкт на капітальний ремонт даху та утеплення фасаду 2-х поверхової частини будівлі Підгайцівського ліцею, де зараз навчаються школярі початкової ланки.
Згідно з кошторисною документацією, ремонтні роботи обійдуться місцевому бюджету близько 9 мільйонів гривень.
«Найближчим часом документація має пройти експертизу та буде направлена на оформлення тендерної закупівлі», - зазначив посадовець.
Нагадаємо, що у 2021 році коштом бюджету Підгайцівської сільської ради відремонтували триповерховий корпус ліцею, а фасад навчального закладу пофарбували у яскраві кольори. На ці роботи витратили 4,5 мільйони гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку зіткнулися легковик та вантажівка
Сьогодні, 16:35
У найбільшій сільській школі Волині продовжать капітальний ремонт. ФОТО
Сьогодні, 16:15
Росія розпочала евакуацію дипломатів з України
Сьогодні, 16:03
Волинським військовим збирають кошти на генератор
Сьогодні, 15:55
Медіа