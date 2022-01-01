У найбільшій сільській школі Волині продовжать капітальний ремонт. ФОТО

Підгайцівський ліцей, у якому навчається майже 1000 дітей, продовжать утеплювати та замінять дах ще на одному навчальному корпусі.Про це інформує пресслужба Підгайцівської сільради.Заступник Підгайцівського сільського головирозповів, що вже готовий робочий проєкт на капітальний ремонт даху та утеплення фасаду 2-х поверхової частини будівлі Підгайцівського ліцею, де зараз навчаються школярі початкової ланки.Згідно з кошторисною документацією, ремонтні роботи обійдуться місцевому бюджету близько 9 мільйонів гривень.«Найближчим часом документація має пройти експертизу та буде направлена на оформлення тендерної закупівлі», - зазначив посадовець.Нагадаємо, що у 2021 році коштом бюджету Підгайцівської сільської ради відремонтували триповерховий корпус ліцею, а фасад навчального закладу пофарбували у яскраві кольори. На ці роботи витратили 4,5 мільйони гривень.