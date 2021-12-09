Надзвичайний стан на всій території України: що це означає





Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов під час брифінгу 23 лютого.



Таке рішення РНБО протягом максимум 48 годин ще має затвердити Верховна Рада, але вже очевидно, що надзвичайний стан таки введуть найближчим часом.



Інформаційне агентство ВолиньPost з’ясувало, що означає введення такого режиму згідно із Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану».



Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який вводять для усунення надзвичайних ситуацій загальнодержавного рівня, що створені або природним шляхом, або людьми, та можуть призвести до втрат матеріальних ресурсів і серед населення, а також при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України.



Які зміни та заборони передбачає НС



Під час надзвичайного стану в Україні не можна проводити вибори президента, парламенту та місцевих органів влади. Такі ж заборони діють і під час воєнного стану.



Що може передбачати надзвичайний стан:



• обмеження в’їзду та виїзду на певні території;

• використання силовиків для посилення безпеки;

• скасування роботи аеропортів та перекриття доріг;

• заборону діяльності партій, громадських організацій;

• введення комендантської години;

• заборону страйків, концертів та інших масових заходів;

• вилучення особистих речей, користування офісами та житловими будинками;

• введення карток на продукти та предмети першої необхідності;

• огляд речей, авто, квартир тощо.

• евакуацію населення з небезпечних місць.

• користування тих, хто залучений до ліквідації надзвичайної ситуації, майном підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

• Проведення цільової мобілізації, яка зазначається в указі президента.



Нагалошуємо, що не йдеться про обов’язкове застосування усіх вищеперерахованих пунктів. Але за потреби є законодавче обґрунтування їхньому застосуванню.



Як зауважив Олексій Данілов, на певних територіях за потреби можуть окремо приймати рішення про вжиття більш жорстких заходів, тоді як на інших такої потреби може і не бути.



Зауважимо, що надзвичайни стан вводять на строк не більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях.У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений Президентом України, але не більш як на 30 діб. Указ Президента України про продовження дії надзвичайного стану набирає чинності після його затвердження Верховною Радою України.



Про введення воєнного стану в Україні поки не йдеться.

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