Україна може призвати 36 тисяч резервістів





Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 23 лютого, пише



"Що стосується резервістів. Кількість їх на сьогоднішній день буде складати 36 000 осіб. Це люди, які в переважній більшості пройшли фронт, вони розуміють, про що йде мова", - наголосив Данілов.



Секретар РНБО підкреслив, що у випадку нападу російських військ на Київ чи будь-яке інше місто відсіч дадуть миттєво – наша армія до цього готова.



Він також додав, що у разі вторгнення відразу запровадять воєнний стан і проінформують про це громадськість.



Говорячи про загальну мобілізацію, Данілов підкреслив, що це рішення приймається окремо, і на сьогоднішній день такого рішення ще немає.



Нагадаємо, що 22 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про



В Україні сьоггодні, 23 лютого прийняли рішення про





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна має змогу призвати 36 тисяч резервістів у випадку нападу Росії.Про це повідомив секретар РНБОна брифінгу 23 лютого, пише Українська правда "Що стосується резервістів. Кількість їх на сьогоднішній день буде складати 36 000 осіб. Це люди, які в переважній більшості пройшли фронт, вони розуміють, про що йде мова", - наголосив Данілов.Секретар РНБО підкреслив, що у випадку нападу російських військ на Київ чи будь-яке інше місто відсіч дадуть миттєво – наша армія до цього готова.Він також додав, що у разі вторгнення відразу запровадять воєнний стан і проінформують про це громадськість.Говорячи про загальну мобілізацію, Данілов підкреслив, що це рішення приймається окремо, і на сьогоднішній день такого рішення ще немає.Нагадаємо, що 22 лютого президентзаявив, що підписав указ про призов військовослужбовців запасу через збільшення військової загрози з боку Росії.В Україні сьоггодні, 23 лютого прийняли рішення про введення надзвичайного стану . Тепер його має його затвердити Верховна Рада. Це має статися максимально протягом 48 годин. Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який вводять для усунення надзвичайних ситуацій загальнодержавного рівня, що створені або природним шляхом, або людьми, та можуть призвести до втрат матеріальних ресурсів і серед населення, а також при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України.

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