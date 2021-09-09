З Волині примусово видворили росіянина

Громадянина Російської Федерація за нехтування законами в міграційній сфері видворили за межі України.Про це інформує пресслужба Міграційної служби Волині.6-річний іноземець відповідно до рішення суду 5 місяців перебував у Волинському ПТПІ.атриманий був напередодні у Луцьку під час міжвідомчої операції «Мігрант». Самостійно попереднє рішення міграційної служби про примусове повернення на батьківщину свідомо не виконав.Сьогодні, 23 лютого, співробітники Управління іноземця доставили до КПП "Сеньківка" та передали прикордонникам для повернення до країни походження. Таким чином було повністю виконали рішення суду про примусове видворення порушника.Крім того, управління ДМС в області прийняло рішення про заборону відвідувати іноземцем Україну найближчих 5 років.