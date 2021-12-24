У Луцьку затвердили генеральний план міста





Про це йшлося на сесії Луцької міської ради.



Заступник директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами, начальник управління містобудування та архітектури Андрій Маруняк нагадав, що у грудні минулоріч депутати прийняли рішення про розроблення комплексного плану просторового розвитку територій. І зазначив, що в процесі його втілення переглянуть межі Луцька та приєднають прилеглі частини населених пунктів, а отже збільшать відсоток зелених насаджень.



Щодо інших питань та зауважень міський голова Ігор Поліщук зазначив, що все це вивчатимуть глибоко та поетапно.



«Вивчатимемо і навантаження на транспортну мережу, і навантаження на мережу зливових вод, каналізацію. Врахувати все наразі - неможливо. Це дослідження на багато-багато років. У кожному випадку ми будемо ці питання порушувати і приймати рішення за результатами їх розвитку», - пояснив мер.



Переглянути генеральний план Луцька можна















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку депутати міської ради ухвалили проект внесення змін до генерального плану міста.Про це йшлося на сесії Луцької міської ради.Заступник директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами, начальник управління містобудування та архітектуринагадав, що у грудні минулоріч депутати прийняли рішення про розроблення комплексного плану просторового розвитку територій. І зазначив, що в процесі його втілення переглянуть межі Луцька та приєднають прилеглі частини населених пунктів, а отже збільшать відсоток зелених насаджень.Щодо інших питань та зауважень міський головазазначив, що все це вивчатимуть глибоко та поетапно.«Вивчатимемо і навантаження на транспортну мережу, і навантаження на мережу зливових вод, каналізацію. Врахувати все наразі - неможливо. Це дослідження на багато-багато років. У кожному випадку ми будемо ці питання порушувати і приймати рішення за результатами їх розвитку», - пояснив мер.Переглянути генеральний план Луцька можна ТУТ

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