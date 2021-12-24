вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку затвердили генеральний план міста

У Луцьку затвердили генеральний план міста
У Луцьку депутати міської ради ухвалили проект внесення змін до генерального плану міста.

Про це йшлося на сесії Луцької міської ради.

Заступник директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами, начальник управління містобудування та архітектури Андрій Маруняк нагадав, що у грудні минулоріч депутати прийняли рішення про розроблення комплексного плану просторового розвитку територій. І зазначив, що в процесі його втілення переглянуть межі Луцька та приєднають прилеглі частини населених пунктів, а отже збільшать відсоток зелених насаджень.

Щодо інших питань та зауважень міський голова Ігор Поліщук зазначив, що все це вивчатимуть глибоко та поетапно.

«Вивчатимемо і навантаження на транспортну мережу, і навантаження на мережу зливових вод, каналізацію. Врахувати все наразі - неможливо. Це дослідження на багато-багато років. У кожному випадку ми будемо ці питання порушувати і приймати рішення за результатами їх розвитку», - пояснив мер.

Переглянути генеральний план Луцька можна ТУТ.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Генплан Луцька, сесія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна може призвати 36 тисяч резервістів
Сьогодні, 13:40
Лучанка Ольга Коритнєва, яка поборола рак, просить допомоги для свого сина. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
У Луцьку затвердили генеральний план міста
Сьогодні, 13:20
Волинянина вшосте зловили п`яним за кермом: його арештували на 16 діб
Сьогодні, 13:12
Надзвичайний стан на всій території України: що це означає
Сьогодні, 12:59
Схожі новини
Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» змінило форму управління Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» змінило форму управління
24 грудень, 2021, 11:16
За що проголосували депутати на «ювілейній» сесії. ВІДЕО За що проголосували депутати на «ювілейній» сесії. ВІДЕО
25 листопад, 2021, 12:30
У Підгайцях з сесії «попросили» всіх мешканців та атовців: пояснили, що через ковід У Підгайцях з сесії «попросили» всіх мешканців та атовців: пояснили, що через ковід
03 листопад, 2021, 18:13
Депутати Луцької райради у прямому ефірі обговорили сесійні рішення. ВІДЕО Депутати Луцької райради у прямому ефірі обговорили сесійні рішення. ВІДЕО
16 квітень, 2021, 12:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині – подвійна ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 14:32
 0
Під Луцьком з'явиться стрільбище
Сьогодні, 14:20
 0
Комендантської години і блокпостів на Волині не буде – ОДА про надзвичайний стан
Сьогодні, 14:13
 0
З Волині примусово видворили росіянина
Сьогодні, 14:00
 0
Україна може призвати 36 тисяч резервістів
Сьогодні, 13:40
 0
Медіа
відео
1/8