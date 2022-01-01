Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 24 лютого
Сьогодні, 20:00
Завтра, 24 лютого, на Волині буде хмарність з проясненнями, вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі місцями – ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла
У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Температура вночі 2-1° тепла, вдень 4-5° тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі місцями – ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла
У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Температура вночі 2-1° тепла, вдень 4-5° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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