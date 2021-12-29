Під Луцьком з'явиться стрільбище





Про це йшлося на сесії Луцької міської ради.



Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що роботи над облаштуванням стільбища наразі тривають. Розташована така ділянка на території колишньої військової частини в селі Уляники.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому районі почали облаштовувати місце для відстрілу зброї. Раніше на Волині легальних стрільбищ не було.Про це йшлося на сесії Луцької міської ради.Міський головаповідомив, що роботи над облаштуванням стільбища наразі тривають. Розташована така ділянка на території колишньої військової частини в селі Уляники.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію