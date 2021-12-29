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Під Луцьком з'явиться стрільбище

Під Луцьком з'явиться стрільбище
У Луцькому районі почали облаштовувати місце для відстрілу зброї. Раніше на Волині легальних стрільбищ не було.

Про це йшлося на сесії Луцької міської ради.

Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що роботи над облаштуванням стільбища наразі тривають. Розташована така ділянка на території колишньої військової частини в селі Уляники.



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Теги: стрільбище, Волинь, зброя
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