24 лютого на Волині: гортаючи календар

Ювілейний день народження відзначає директор Гіркополонківського ліцею Боратинської сільської ради(на фото). Ювіляр понад 35 років очолює школу у селі Гірка Полонка. У громаді його знають не тільки як педагога, а й як історика і краєзнавця, талановитого співака та патріота.Василь Мацялка нагороджений нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти», також він – лауреат обласних премій в галузі освіти.Друзі вітають Василя Івановича з днем народження і бажають стійкості, оптимізму, здоров’я і сил у педагогічній роботі. Щоб надійність і впевненість, яку Ви випромінюєте, була прикладом для інших.зичить ювіляру невпинного руху вперед, здійснення усіх планів та сподівань та душевного щастя. Нехай шана Ваших учнів і колег буде подякою Вам за плідну працю, чуйність та наставництво.Також день народження сьогодні відзначають волинський журналістта директор Луцького педагогічного коледжуДень ангела 24 лютого святкують Влас, Всеволод, Гавриїл, Дмитро, Федора.Усім, у кого сьогодні день ангела, зичимо великого людського щастя та прихильності небесного покровителя.