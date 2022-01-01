24 лютого на Волині: гортаючи календар
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Ювілейний день народження відзначає директор Гіркополонківського ліцею Боратинської сільської ради Мацялка Василь Іванович (на фото). Ювіляр понад 35 років очолює школу у селі Гірка Полонка. У громаді його знають не тільки як педагога, а й як історика і краєзнавця, талановитого співака та патріота.
Василь Мацялка нагороджений нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти», також він – лауреат обласних премій в галузі освіти.
Друзі вітають Василя Івановича з днем народження і бажають стійкості, оптимізму, здоров’я і сил у педагогічній роботі. Щоб надійність і впевненість, яку Ви випромінюєте, була прикладом для інших.
Інформаційне агентство ВолиньPost зичить ювіляру невпинного руху вперед, здійснення усіх планів та сподівань та душевного щастя. Нехай шана Ваших учнів і колег буде подякою Вам за плідну працю, чуйність та наставництво.
Також день народження сьогодні відзначають волинський журналіст Роман Жижара та директор Луцького педагогічного коледжу Петро Бойчук.
День ангела 24 лютого святкують Влас, Всеволод, Гавриїл, Дмитро, Федора.
Усім, у кого сьогодні день ангела, зичимо великого людського щастя та прихильності небесного покровителя.
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Василь Мацялка нагороджений нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти», також він – лауреат обласних премій в галузі освіти.
Друзі вітають Василя Івановича з днем народження і бажають стійкості, оптимізму, здоров’я і сил у педагогічній роботі. Щоб надійність і впевненість, яку Ви випромінюєте, була прикладом для інших.
Інформаційне агентство ВолиньPost зичить ювіляру невпинного руху вперед, здійснення усіх планів та сподівань та душевного щастя. Нехай шана Ваших учнів і колег буде подякою Вам за плідну працю, чуйність та наставництво.
Також день народження сьогодні відзначають волинський журналіст Роман Жижара та директор Луцького педагогічного коледжу Петро Бойчук.
День ангела 24 лютого святкують Влас, Всеволод, Гавриїл, Дмитро, Федора.
Усім, у кого сьогодні день ангела, зичимо великого людського щастя та прихильності небесного покровителя.
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