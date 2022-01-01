У місті на Волині – подвійна ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 14:32
23-го лютого на вулиці Устилузькій у Володимирі, близько 13:30, Jac в’їхав у Mazda, а той, в свою чергу, в Hyundai.
Про це пише БУГ.
ДТП трапилося через те, що Mazda почала повертати на Федорівку і, за словами водія Jac , надто пізно ввімкнула поворотник.
Як відомо, постраждалих немає. Автівки зазнали механічних пошкоджень.
На місці працює поліція.
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Про це пише БУГ.
ДТП трапилося через те, що Mazda почала повертати на Федорівку і, за словами водія Jac , надто пізно ввімкнула поворотник.
Як відомо, постраждалих немає. Автівки зазнали механічних пошкоджень.
На місці працює поліція.
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