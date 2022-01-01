У місті на Волині – подвійна ДТП. ВІДЕО





Про це пише



ДТП трапилося через те, що Mazda почала повертати на Федорівку і, за словами водія Jac , надто пізно ввімкнула поворотник.



Як відомо, постраждалих немає. Автівки зазнали механічних пошкоджень.



На місці працює поліція.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Інтернет-видання «БУГ» (@bugorgua)

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