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У місті на Волині – подвійна ДТП. ВІДЕО

У місті на Волині – подвійна ДТП. ВІДЕО
23-го лютого на вулиці Устилузькій у Володимирі, близько 13:30, Jac в’їхав у Mazda, а той, в свою чергу, в Hyundai.

Про це пише БУГ.

ДТП трапилося через те, що Mazda почала повертати на Федорівку і, за словами водія Jac , надто пізно ввімкнула поворотник.

Як відомо, постраждалих немає. Автівки зазнали механічних пошкоджень.

На місці працює поліція.


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Теги: Володимир, ДТП
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