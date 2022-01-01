Як не стати жертвою хакерів через Wi-Fi





Про це пише



У кіберполіції пояснили, чому в громадських місцях слід віддавати перевагу саме Інтернету від мобільних операторів і що робити, якщо ви змушені скористатися загальнодоступною мережею Wi-Fi.



Що рекомендує кіберполіція?



- уникайте банківських операцій під час підключення до публічних мереж

- ніколи не авторизуйтесь в мережі, якщо для підтвердження у вас просять номер телефону, електронну пошту або ж соціальну мережу. В такому випадку, цими даними можуть скористатися зловмисники

вимкніть опцію спільного доступу до ваших файлів

- не використовуйте виявлення вашого девайса іншими користувачами мережі

також небажана опція автоматичного підключення до відкритої мережі

не реєструйтеся на сайтах під час підключення до загальнодоступних мереж Wi-Fi

- уникайте мереж в яких з'єднання періодично переривається

- при підключенні до загальної мережі - бажано використовувати VPN-сервери.



Думка кіберекспертів



Співзасновник NGO "Ukrainian Cyber Alliance" Андрій Баранович зазначив, що e-commerce сайти використовують шифрування TLS, у зв'язку з чим більшість зломів відбувається з вини самого користувача мережі. Йдеться саме про уразливість його гаджета, який він під'єднав до загальнодоступної мережі.



"Скажімо так, в цілому, дійсно краще не користуватися незнайомими мережами і не тримати свої пристрої відкритими всім вітрам. З іншого боку, e-commerce сайти давно використовують шифрування TLS. І можливість, щось зробити з користувачем в мережі багато в чому залежить від вразливостей в телефоні, так що подібні поради вже не так актуальні як раніше", - зазначив Баранович.



Консультант з кібербезпеки Кір Важницький заявив, що всі рекомендації правильні та актуальні.



"Сумніви може викликати тільки остання рекомендація. Перепідключення в більшості випадків не свідчить про стороннє втручання. Але зважаючи на загальну рекомендацію не використовувати для критичних операцій публічні Wi-Fi-мережі - це окей»,- зазначив РБК-Україна консультант з кібербезпеки Кир Важницький.



Що ж таке TLS шифрування?





TLS шифрування - криптографічний протокол безпеки для шифрування вашої пошти з метою її захисту. Спочатку його створили для захисту комерційних транзакцій, але сьогодні ж його використовують для спільної мети-захисту приватності та конфіденційно важливої інформації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більшість людей нехтує своїм захистом легковажно підключаючись до загальнодоступних мереж Wi-Fi. У той же час, даний доступ до Інтернету є далеко не безпечним, оскільки кожен з легкістю може стати наступною жертвою хакерів.Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС України.У кіберполіції пояснили, чому в громадських місцях слід віддавати перевагу саме Інтернету від мобільних операторів і що робити, якщо ви змушені скористатися загальнодоступною мережею Wi-Fi.- уникайте банківських операцій під час підключення до публічних мереж- ніколи не авторизуйтесь в мережі, якщо для підтвердження у вас просять номер телефону, електронну пошту або ж соціальну мережу. В такому випадку, цими даними можуть скористатися зловмисникивимкніть опцію спільного доступу до ваших файлів- не використовуйте виявлення вашого девайса іншими користувачами мережітакож небажана опція автоматичного підключення до відкритої мережіне реєструйтеся на сайтах під час підключення до загальнодоступних мереж Wi-Fi- уникайте мереж в яких з'єднання періодично переривається- при підключенні до загальної мережі - бажано використовувати VPN-сервери.Співзасновник NGO "Ukrainian Cyber Alliance"зазначив, що e-commerce сайти використовують шифрування TLS, у зв'язку з чим більшість зломів відбувається з вини самого користувача мережі. Йдеться саме про уразливість його гаджета, який він під'єднав до загальнодоступної мережі."Скажімо так, в цілому, дійсно краще не користуватися незнайомими мережами і не тримати свої пристрої відкритими всім вітрам. З іншого боку, e-commerce сайти давно використовують шифрування TLS. І можливість, щось зробити з користувачем в мережі багато в чому залежить від вразливостей в телефоні, так що подібні поради вже не так актуальні як раніше", - зазначив Баранович.Консультант з кібербезпекизаявив, що всі рекомендації правильні та актуальні."Сумніви може викликати тільки остання рекомендація. Перепідключення в більшості випадків не свідчить про стороннє втручання. Але зважаючи на загальну рекомендацію не використовувати для критичних операцій публічні Wi-Fi-мережі - це окей»,- зазначив РБК-Україна консультант з кібербезпеки Кир Важницький.TLS шифрування - криптографічний протокол безпеки для шифрування вашої пошти з метою її захисту. Спочатку його створили для захисту комерційних транзакцій, але сьогодні ж його використовують для спільної мети-захисту приватності та конфіденційно важливої інформації.

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