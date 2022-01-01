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Як не стати жертвою хакерів через Wi-Fi

Як не стати жертвою хакерів через Wi-Fi
Більшість людей нехтує своїм захистом легковажно підключаючись до загальнодоступних мереж Wi-Fi. У той же час, даний доступ до Інтернету є далеко не безпечним, оскільки кожен з легкістю може стати наступною жертвою хакерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС України.

У кіберполіції пояснили, чому в громадських місцях слід віддавати перевагу саме Інтернету від мобільних операторів і що робити, якщо ви змушені скористатися загальнодоступною мережею Wi-Fi.

Що рекомендує кіберполіція?

- уникайте банківських операцій під час підключення до публічних мереж
- ніколи не авторизуйтесь в мережі, якщо для підтвердження у вас просять номер телефону, електронну пошту або ж соціальну мережу. В такому випадку, цими даними можуть скористатися зловмисники
вимкніть опцію спільного доступу до ваших файлів
- не використовуйте виявлення вашого девайса іншими користувачами мережі
також небажана опція автоматичного підключення до відкритої мережі
не реєструйтеся на сайтах під час підключення до загальнодоступних мереж Wi-Fi
- уникайте мереж в яких з'єднання періодично переривається
- при підключенні до загальної мережі - бажано використовувати VPN-сервери.

Думка кіберекспертів

Співзасновник NGO "Ukrainian Cyber Alliance" Андрій Баранович зазначив, що e-commerce сайти використовують шифрування TLS, у зв'язку з чим більшість зломів відбувається з вини самого користувача мережі. Йдеться саме про уразливість його гаджета, який він під'єднав до загальнодоступної мережі.

"Скажімо так, в цілому, дійсно краще не користуватися незнайомими мережами і не тримати свої пристрої відкритими всім вітрам. З іншого боку, e-commerce сайти давно використовують шифрування TLS. І можливість, щось зробити з користувачем в мережі багато в чому залежить від вразливостей в телефоні, так що подібні поради вже не так актуальні як раніше", - зазначив Баранович.

Консультант з кібербезпеки Кір Важницький заявив, що всі рекомендації правильні та актуальні.

"Сумніви може викликати тільки остання рекомендація. Перепідключення в більшості випадків не свідчить про стороннє втручання. Але зважаючи на загальну рекомендацію не використовувати для критичних операцій публічні Wi-Fi-мережі - це окей»,- зазначив РБК-Україна консультант з кібербезпеки Кир Важницький.

Що ж таке TLS шифрування?


TLS шифрування - криптографічний протокол безпеки для шифрування вашої пошти з метою її захисту. Спочатку його створили для захисту комерційних транзакцій, але сьогодні ж його використовують для спільної мети-захисту приватності та конфіденційно важливої інформації.

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Теги: шахраї, Wi-Fi, хакери
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