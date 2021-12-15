Дієтологиня назвала найкращу листову зелень для схуднення





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Багато видів листових зелених овочів — від капусти до салату, — несуть користь для здоров'я. Однак, коли йдеться про схуднення, є один лідер серед інших.



«Шпинат очолює мій список кращого зеленого листя для схуднення з кількох причин», — каже дієтологиня Дженні Чемпіон.



Шпинат, за її словами, "супернизькокалорійний". Вона додає, що 100 г сирого шпинату містять лише 23 калорії.



Друга причина, через яку шпинат є найкращою листовою зеленню для схуднення, пов'язана з мінімальною частиною вуглеводів.



"У ньому дуже мало вуглеводнів", — пише лікарка.



100 г сирого шпинату містять 143 г вуглеводів.



"Дослідження знову і знову показують, що скорочення вуглеводів сприяє зниженню ваги", — говорить лікарка.



Шпинат — чудовий спосіб підтримувати споживання овочів на низьковуглеводній дієті.



Нарешті, шпинат — продукт із "надвисоким вмістом клітковини, що забезпечує тривале почуття ситості та регулярне випорожнення".



Однак перебір зі шпинатом може лишити зворотній ефект — порушити роботу щитоподібної залози та ускладнити схуднення. Крім того, вживання великої кількості шпинату може призвести до утворення каменів у нирках, особливо якщо ви схильні до каменеутворення.



Щоб отримати максимальну користь від шпинату, їжте його в межах допустимого. За день можна вживати до 300 г шпинату.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вживання листової зелені здатне знизити ризик серцевих захворювань, а також кров'яний тиск і рівень холестерину, не кажучи вже про підтримку функцій мозку.Про це пише ТСН Багато видів листових зелених овочів — від капусти до салату, — несуть користь для здоров'я. Однак, коли йдеться про схуднення, є один лідер серед інших.«Шпинат очолює мій список кращого зеленого листя для схуднення з кількох причин», — каже дієтологиня Дженні Чемпіон.Шпинат, за її словами, "супернизькокалорійний". Вона додає, що 100 г сирого шпинату містять лише 23 калорії.Друга причина, через яку шпинат є найкращою листовою зеленню для схуднення, пов'язана з мінімальною частиною вуглеводів."У ньому дуже мало вуглеводнів", — пише лікарка.100 г сирого шпинату містять 143 г вуглеводів."Дослідження знову і знову показують, що скорочення вуглеводів сприяє зниженню ваги", — говорить лікарка.Шпинат — чудовий спосіб підтримувати споживання овочів на низьковуглеводній дієті.Нарешті, шпинат — продукт із "надвисоким вмістом клітковини, що забезпечує тривале почуття ситості та регулярне випорожнення".Однак перебір зі шпинатом може лишити зворотній ефект — порушити роботу щитоподібної залози та ускладнити схуднення. Крім того, вживання великої кількості шпинату може призвести до утворення каменів у нирках, особливо якщо ви схильні до каменеутворення.Щоб отримати максимальну користь від шпинату, їжте його в межах допустимого. За день можна вживати до 300 г шпинату.

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