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Дієтологиня назвала найкращу листову зелень для схуднення

Дієтологиня назвала найкращу листову зелень для схуднення
Вживання листової зелені здатне знизити ризик серцевих захворювань, а також кров'яний тиск і рівень холестерину, не кажучи вже про підтримку функцій мозку.

Про це пише ТСН.

Багато видів листових зелених овочів — від капусти до салату, — несуть користь для здоров'я. Однак, коли йдеться про схуднення, є один лідер серед інших.

«Шпинат очолює мій список кращого зеленого листя для схуднення з кількох причин», — каже дієтологиня Дженні Чемпіон.

Шпинат, за її словами, "супернизькокалорійний". Вона додає, що 100 г сирого шпинату містять лише 23 калорії.

Друга причина, через яку шпинат є найкращою листовою зеленню для схуднення, пов'язана з мінімальною частиною вуглеводів.

"У ньому дуже мало вуглеводнів", — пише лікарка.

100 г сирого шпинату містять 143 г вуглеводів.

"Дослідження знову і знову показують, що скорочення вуглеводів сприяє зниженню ваги", — говорить лікарка.

Шпинат — чудовий спосіб підтримувати споживання овочів на низьковуглеводній дієті.

Нарешті, шпинат — продукт із "надвисоким вмістом клітковини, що забезпечує тривале почуття ситості та регулярне випорожнення".

Однак перебір зі шпинатом може лишити зворотній ефект — порушити роботу щитоподібної залози та ускладнити схуднення. Крім того, вживання великої кількості шпинату може призвести до утворення каменів у нирках, особливо якщо ви схильні до каменеутворення.

Щоб отримати максимальну користь від шпинату, їжте його в межах допустимого. За день можна вживати до 300 г шпинату.


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Теги: шпинат, зелень, дієтологиня, схуднення
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