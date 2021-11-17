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Роботу із прихильниками «русского міра» на Волині посилили, – СБУ

Роботу із прихильниками «русского міра» на Волині посилили, – СБУ
На Волині Служба безпеки України посилила роботу, спрямовану на виявлення людей, які є прихильниками так званого «русского міра» і політики Російської Федерації.

Про це йшлося 23 лютого під час брифінгу щодо ситуації в області у Волинській облдержадміністрації за участю влади та силовиків.

На запитання журналістів про те, чи виявляють на Волині інформаційні «вкиди» та роботу ботоферм у соцмережах, спрямовану на розхитування ситуації, начальник Управління Служби безпеки України в області Микола Лисененко зауважив, що «такі факти були зафіксовані».

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Він додав, що Службі безпеки України на Волині відомо про людей, яких можна назвати прихильниками так званого «руского міра». З ними, за словами посадовця, «проводять роботу». Через загострення ситуації цю роботу посилили.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР". Рада Федерації дозволила Путіну використовувати російську армію за межами РФ.

У той час Міністерство закордонних справ рекомендує українцям не їхати до Російської Федерації, а тим, хто перебуває зараз в країні агресора - повернутися додому.

Президент Володимир Зеленський 22 лютого підписав указ про призов резервістів в особливий період.

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Теги: рускій мір, прихильники, СБУ, Волинь
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